Съдът разреши проверка на устройствата на бащата на Меган Маркъл за детска порнография

Филипинската полиция е получила съдебна заповед, която ѝ позволява да изследва устройствата, иззети от бившия дом на Томас Маркъл, бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, съобщава Би Би Си.

По-рано този месец беше съобщено, че в имота във Филипините са открити стотици изображения на сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са свързани с 82-годишния Томас Маркъл-старши.

Миналата седмица полицейските служители получили от Томас Маркъл-младши, полубрат на Меган, четири кутии с материали, сред които компютри, телефони, твърди дискове и стари видеокасети. Полицаите в град Себу обаче се нуждаели от съдебна заповед, преди да започнат проверката на съдържанието им. Томас Маркъл-старши, който в момента се намира в САЩ, категорично отрече обвиненията на сина си, като ги определи като „болни лъжи".

Регионалният прокурор на Себу Греъм Елмидо заяви, че Томас Маркъл-младши е „категоричен" в настояването си случаят да бъде разследван и смята, че баща му „трябва да отговаря за това".

Миналата стан ясно, че бившата съпруга на Томас Маркъл-старши – Рослин Лавлес, е изпратила писмо до лондонската полиция във връзка с обвиненията от 2019 г. По това време писмото било споделено и с херцога и херцогинята на Съсекс.

Лавлес, която вече е починала, е майка на двамата полубратя и полусестри на Меган Маркъл. Тя се развежда с Томас Маркъл-старши през 1975 г., преди той да се ожени за майката на херцогинята.

Меган Маркъл е в обтегнати отношения с баща си и не поддържа контакт с него от 2018 г. Тя е прекъснала окончателно връзката си с него миналата година, като му е заявила, че тя и властите знаят, че е малтретирал млади момичета.

В изявление, разпространено в петък, Меган потвърди, че писмото съществува, и написа: „Дълбоко съм разстроена... Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали".

Тя заяви, че се надява хората да разберат защо до голяма степен е прекъснала отношенията с баща си и защо „не му позволява да има контакт с децата ни".

В интервю за „Сън" Томас Маркъл-младши също се извини на Меган за това, че първоначално е заел страната на баща им в продължителния конфликт между двамата. Той призна, че през последните девет години е „защитавал грешния човек".

Томас Маркъл-старши се преместил във Филипините миналата година, след като получил няколко инсулта. Живял в Себу до май.

По информация на медиите в момента той се намира в рехабилитационен център във Флорида, където се учи отново да ходи, след като единият му крак е бил ампутиран.

От полицията заявиха, че първо трябва да установят как материалите са попаднали на въпросното място, преди да преценят дали могат да бъдат повдигнати наказателни обвинения.

Активисти определят Себу като известна гореща точка за сексуална експлоатация на деца. Местните власти заявяват, че приемат подобни сигнали изключително сериозно.