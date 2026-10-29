Германците, които запалиха Starlink до София, се опитали и в Литва седмица по-късно

Двамата мъже, които бяха задържани в Германия за палежа на антените на Starlink край село Плана, опитали след това да подпалят и станция в Литва.

Това стана ясно след съобщение на литовската Главна прокуратура, която обвини двамата мъже в тероризъм.

19-годишните германци Тирпан Бейтула и Зека Ислам бяха задържани в Дуисбург на 26 октомври. Съоръженията на Starlink край село Плана бяха подпалени на 9 октомври около 22:55 ч. Само час и половина по-късно двамата вече са напуснали България с кола през ГКПП Калотина. У нас пристигнали през същия пункт минути преди 6 часа същата сутрин и не са отсядали никъде.

В сряда премиерът Румен Радев уточни, че извършителите били установени ден след атаката, но арестът им станал толкова късно заради тромавата процедура по издаване на европейска заповед за арест.

"Малко преди ареста те са извършили подобно деяние и в друга страна от ЕС", каза премиерът, но не уточни коя е държавата.

От съобщението на литовската прокуратура, цитирано от БТА, става ясно, че двамата германци са опитали да подпалят и станция в Литва на 18 октомври. Още тогава литовските власт казаха, че това е саботаж, свързан с Русия и целящ да подкопае военните способности на Украйна. Москва и преди е определяла подобни обвинения като неоснователни.

"Двамата заподозрени, които живеят в Германия, вече са били задържани там по искане на България във връзка с отделно разследване на палеж, насочен срещу инфраструктура на "Старлинк", се казва в съобщението на литовската прокуратура.

Единият заподозрян има турско и германско гражданство, а другият е с двойно сръбско и германско гражданство, уточниха прокурорите.