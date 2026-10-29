Полша дава на Украйна МиГ-29, които искаше и България

Полша ще предаде на Украйна два изтребителя МиГ-29 като част от нов пакет военна помощ на стойност около 50 млн. евро. Освен самолетите Варшава ще предостави на Киев артилерийски боеприпаси, боеприпаси за самолетните оръдия на F-16 и ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пьорун". Това съобщава полският вестник „Жечпосполита".

Решението за предаването на двата самолета е потвърдено пред изданието от генерал-лейтенант от резерва Дариуш Лукас, директор на департамента за отбранителна стратегия и планиране към полското Министерство на отбраната.

„В близко бъдеще. Решението е взето и два МиГ-29 ще бъдат предадени", заявява той. Според информация на „Жечпосполита" експлоатационният ресурс на единия самолет вече е изчерпан и е възможно да бъдат използвани части от него. Другата машина все още лети.

Новината идва на фона на спора около полските МиГ-29, към които интерес проявяваше и България. В края на юли Полша опроверга българското министерство на отбраната, което отричаше, че е искало да купи всички налични полски изтребители от този тип. От българското ведомство твърдяха, че интересът е бил единствено към резервни части за ремонт на собствените ни съветски самолети.

Тогава Варшава дори предупреди Украйна, че ако не се съгласи на сделка за изтребителите, те могат да бъдат предоставени на България.

Полша разполага с 14 МиГ-29, за чието прехвърляне на Украйна води продължителни преговори. Варшава иска в замяна украинско ноу-хау в областта на дроновете и технологии за производството им. Киев обаче не е доволен от техническото състояние на машините, които се нуждаят от основен ремонт.

„Виждайки как Украйна е изградила индустрия за дронове и продава дронове в Близкия изток – тоест не всички дронове, които произвежда, се изразходват за война и следователно има капацитети, които надвишават нуждите на фронта и на собствената ѝ армия, и печели пари от това – е време да кажем какво очакваме от тях. Ноу-хау е това, в което са силни. И да влязат в сътрудничество. Да ни прехвърлят част от дроновете, които бихме могли да използваме", заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в интервю за WP.

Той подчерта, че макар Украйна да остава първи приоритет, възможността самолетите да бъдат предоставени на България е напълно реална, ако не бъде постигнато споразумение с Киев.

„Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри. Времето за Украйна по този въпрос става все по-кратко, окончателно решение трябва да бъде взето през следващите седмици", каза той.

На 24 юли министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк-Камиш с въпрос какво възнамерява да прави Полша със своите МиГ-29.

„Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части", заяви военният министър.

Ден преди това Полша обяви, че е получила запитване от неназована държава от НАТО относно изтребителите МиГ-29, които по-рано е обещала на Украйна.

„Получихме искане от страна от НАТО относно тези самолети (МиГ-29). Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", заяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да уточни дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира почти ден след изявленията на полския заместник-министър, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството направи това не чрез официално съобщение, а чрез БТА.

От министерството не отговориха на въпроса дали България не се интересува от използването на модули от полските изтребители като резервни части за ремонт на собствените си МиГ-29. Именно това беше посочвано като основна версия за интереса на страната ни към полската техника.

Според „Жечпосполита" освен двата МиГ-29 Полша ще предостави на Украйна артилерийски боеприпаси с калибър 155 и 152 мм, боеприпаси 20×102 мм за шестцевните оръдия на изтребителите F-16, използвани включително за сваляне на руски дронове, както и ракети за системите за противовъздушна отбрана с малък обсег „Пьорун", произвеждани от компанията „Меско" в Скаржиско-Каменна.

През септември представители на украинското министерство на отбраната съобщиха, че стойността на полската помощ ще бъде 50 млн. евро, като пакетът ще включва и средства за противовъздушна отбрана.

Полското министерство на отбраната потвърди пред изданието, че подготвя нов пакет помощ за Украйна, но отказа да разкрие подробности, позовавайки се на поверителността на информацията. От ведомството уточниха, че ще бъдат предоставени оръжия и техника, които излизат от употреба в полската армия или чийто експлоатационен ресурс е към края си, но могат да бъдат използвани ефективно от украинските сили.

През 2022 и 2023 г. Полша вече изпрати на Украйна 14 МиГ-29, които бяха в различно техническо състояние. Задачите на изведените от експлоатация самолети се поемат от F-16 и първите 12 южнокорейски FA-50, достигнали пълна оперативна готовност през 2026 г.

Полша предоставя и ракети за системите „Пейтриът". В началото на 2026 г. страната предаде пет ракети PAC-3 MSE, а сега се предвижда да предостави още пет в рамките на международна инициатива, координирана от американската администрация в сътрудничество с НАТО.

През юли полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че общата стойност на предоставената от страната военна помощ за Украйна до този момент е около 16,45 млрд. злоти. От тях 14,9 млрд. злоти са били предоставени през 2022 и 2023 г., а около 1,55 млрд. злоти – през периода 2024–2026 г.

По данни на полското издание сред предадената техника има над 300 танка от различни типове.

В момента Полша разполага с 16 пускови установки от системата „Пейтриът", организирани в две батареи. За тях са поръчани около 800 ракети PAC-3 MSE, но до момента са доставени по-малко от 200. Между 2027 и 2029 г. страната очаква още шест батареи.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев иска да осигури 300 ракети за „Пейтриът" в рамките на зимен пакет. По думите му украинските военновъздушни сили имат нужда от 360 ракети, но при годишно производство от около 600 броя осигуряването им е трудно. Зеленски съобщи също, че е постигнал споразумение с германския канцлер Фридрих Мерц за доставката на 600 ракети PAC-2 през 2027 и 2028 г.