Вучич: Победителите на изборите провеждат открит терор по улиците на Сърбия

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Александър Вучич заяви, че през последните 72 часа в Сърбия се провежда открит терор по улиците от страна на победителите в избoрите, който според него те наричат ​​„освобождение на медиите" .

Вучич изгуби на 25 октомври парламентарните избори от Студентската листа при рекордна избирателна активност.

Студентската листа спечели около 51-52% от гласовете, което им осигурява между 135 и 140 депутатски места. Партията на Вучич получи около 103–105 мандата.

Извънредните избори бяха свикани след близо две години на дълбока обществено-политическа криза, провокирана от трагедията със срутилата се козирка на гарата в Нови Сад. Изборният ден премина при рекордно висока избирателна активност (близо 70%), но бе съпроводен от сериозно напрежение, процедурни нарушения и изолирани физически сблъсъци в различни градове на страната.

"Признахме и приехме резултатите от изборите, поздравихме опонентите си, вярвайки, че това е достатъчно, за да могат рационалните, сериозни и отговорни хора да поемат отговорност, да се радват и да правят това, за което, предполагам, са се кандидатирали. През изминалите 72 часа вместо това станахме свидетели на открит терор по улиците, в сградите, в цяла Сърбия, истински революционен терор", каза Вучич на пресконференция в централата на Сръбската прогресивна партия (СПП).

Студентската листа обяви, че има готовност да сформира правителство до месец.

Веднага след вота обаче група граждани нахлу в частната сръбска телевизия "Информер" и спря предаването.

Медията застъпва проправителствени позиции, а Александър Вучич често гостува в нейни предавания и се включва на живо, за да коментира актуални събития.

На 26 октомври група граждани изведоха навън главния редактор на "Информер" и поискаха да се извини за обидните квалифиции от негова страна по адрес на участниците в антиправителствените протести, които избухнаха след трагедията в Нови Сад, където преди две години загинаха 16 души.

След намесата на полицията и призив на студентите победата да бъде празнувана мирно и достойно, групата граждани се премести пред сградата на частната телевизия Пинк, която също застъпва проправителствени позиции.