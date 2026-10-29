ЕС отлага прилагането на всички национални закони за забрана на социалните мрежи за непълнолетни

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Европейският съюз реши да отложи с една година прилагането на всякакво национално законодателство за забрана на социалните мрежи за непълнолетни. Това се налага, за да се предотврати припокриването с европейски правила, които се обсъждат в момента, съобщи Франс прес.

Решението е взето, след като Австрия реши да забрани на деца под 14 години да ползват социалните мрежи. Други държави от съюза също обмислят въвеждане на подобни закони, а ЕК иска да избегне приемането им преди да има общи правила.

"Всички деца в ЕС заслужават еднакво ниво на онлайн сигурност", заяви говорител на ЕК днес и подчерта, че целта е "да има хармонизиран подход" в цяла Европа.

Проекторегламентът за онлайн защита на деца – "Регламент за децата", предложен в средата на септември от ЕК, все още не е гласуван в настоящия си вид от Европейския парламент и от 27-те страни членки, пише БТА.

От Европейската комисия искат да избегнат различните възрастови ограничения и закони в отделните държави членки, защото разпоредбите ще станат "невъзможни за прилагане", обясни говорителят Тома Рение.

Във Франция одобреният това лято от парламента закон, забраняващ използването на социални мрежи за деца под 15 години, беше отменен от най-висшия съд – Конституционния съвет, на основание свободата на словото.

Президентът Еманюел Макрон обеща нов „правно издържан" закон до пролетта на 2027 г.

Не е ясно дали този закон ще бъде засегнат от едногодишния мораториум, тъй като Париж уведоми Брюксел преди средата на септември и преди представянето на "Регламента за децата".