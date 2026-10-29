Албански депутати запалиха димки в парламента (Видео)

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Албански депутати спряха парламентарното заседание в четвъртък и запалиха димки. Това се случва на фона на седмици, белязани от антиправителствени протести, свикани от студентите, които настояват за оставката на премиера Еди Рама, съобщава Ройтерс.

Депутати от опозиционната Демократическа партия блокираха достъпа до подиума, докато се гласуваше закон за централната банка.

"Тези (депутатите от управляващата партия) са престъпници и заслужават сълзотворен газ, гумени куршуми, пукнати черепи и счупени кости, а не младите хора", заяви лидерът на Демократическата партия Сали Бериша в речта си, преди микрофонът му да бъде изключен.

Опозицията държеше и снимки на ранени от гумени куршуми демонстранти, а някои от тях запалиха сини димки - цветът на Демократическата партия.

Протестите в Албания започнаха в средата на октомври от столицата и се разпространиха и в други градове. Демонстрантите са предимно студенти, които искат по-добро образование и повече работни места. Те искат и оставката на Еди Рама.

Стигна се до пожари в правителствени сгради и банки, разбити витрини на магазини и атака срещу полицаите, пише БТА.

Безредиците, които дойдоха след месеци на като цяло мирни протести през лятото срещу проект за изграждане на луксозен курорт, подкрепян от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, се превърнаха в най-голямото до момента предизвикателство пред Рама, който управлява от 2013 г. и спечели четвърти мандат миналата година, отбелязва агенция.

В неделя Рама въведе нови мерки в опит да сложи край на насилието, включително глоби от 500 000 леки (6200 долара) за всеки, който участва в протест, прераснал в насилие, дори да не е извършил лично актове на насилие.

Тази седмица протестите бяха като цяло мирни, като за събота е насрочена нова демонстрация.

Премиерът Рама отново призова студентите за диалог и въведе нови икономически мерки като по-евтино гориво и повече пари за бедни семейства в опит да спре насилието по улиците.