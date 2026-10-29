Почина звездата от „Розовата пантера“ Елке Зомер

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Актрисата от „Розовата пантера" Елке Зомер почина на 85-годишна възраст. Германската актриса, която си партнира с Питър Селърс във филма „Изстрел в тъмното", е издъхнала „мирно" в дома си в Лос Анджелис след сърдечна недостатъчностм съобщава "Дейли мейл".

Новината за смъртта ѝ е потвърдена от доведения ѝ син Себастиан Валтер пред германското издание Bild.

„Елке почина спокойно около 22 часа", съобщи той. Смъртта ѝ идва три месеца след като съпругът ѝ от 32 години, Волф Валтер, почина от рак.

„Сега тя най-накрая може отново да бъде с любимия си съпруг", добави Себастиан.

Елке Зомер беше международен секссимвол и една от най-известните германски актриси в Холивуд през 60-те години на миналия век. Ролята ѝ във филма „Наградата" от 1963 г., в който си партнира с Пол Нюман, ѝ носи „Златен глобус" през 1964 г. През същата година тя участва и в комедията на Блейк Едуардс „Изстрел в тъмното" – част от поредицата за Розовата пантера.

Зомер играе Мария Гамбрели – прислужница, заподозряна в убийство, чиято невинност инспектор Клузо, в изпълнение на Питър Селърс, се опитва да докаже. Сред останалите ѝ филми са „Изкуството на любовта", „Оскар", „Разрушителният екип" и „Затворникът от Зенда".

Актрисата се прочува не само с ролите си на големия екран. Тя позира за списание Playboy три пъти – през септември 1964 г., декември 1967 г. и септември 1970 г.

В интервю за National Police Gazette през 1969 г. Зомер разказва, че се е рисувала гола на хълм край дома си в Бевърли Хилс.

„Това е най-добрият начин да хванеш тен навсякъде", шегува се тя.

През последните години актрисата се оттегля от публичния живот. В месеците преди смъртта си вече не можела да става от леглото. Последната ѝ роля е в анимационния късометражен филм A Thousand Kisses от 2017 г., в който озвучава героинята Нете. В рядко интервю през 2014 г. Зомер споделя, че въпреки периодичните предложения за роли предпочита да си остава у дома.

„Мечтая за роля, която е наистина различна", казва тя.

„Бих искала да изиграя стара проститутка или беззъб скитник. Когато се появи тази мечтана роля, ще я разглася от всички върхове на планините.

„Дотогава най-накрая мога да се наслаждавам на това, което имам – времето със съпруга ми и кучето ни, както и красивите ми домове тук, в Бевърли Хилс, и в Германия. Живот в чистата му и неподправена форма."

Извън снимачната площадка актрисата е била омъжена два пъти.

През 1964 г. тя се омъжва за известния холивудски колумнист Джо Хайъмс. Двамата се развеждат през 1981 г. Хайъмс описва брака им като „най-добрите 17 години от живота си" и заявява, че не съжалява за нищо.

„Когато се оженихме преди 17 години, никой не вярваше, че бракът ни ще продължи дълго", казва той. През 1989 г. Елке среща Волф Валтер, с когото остава омъжена 32 години. Той почина през юли тази година на 77-годишна възраст.

„Сърцето ми е разбито", казва актрисата след смъртта му.