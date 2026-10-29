Почина звездата от „Розовата пантера“ Елке Зомер

Актрисата от „Розовата пантера" Елке Зомер почина на 85-годишна възраст. Германската актриса, която си партнира с Питър Селърс във филма „Изстрел в тъмното", е издъхнала „мирно" в дома си в Лос Анджелис след сърдечна недостатъчностм съобщава "Дейли мейл".
Новината за смъртта ѝ е потвърдена от доведения ѝ син Себастиан Валтер пред германското издание Bild.
„Елке почина спокойно около 22 часа", съобщи той. Смъртта ѝ идва три месеца след като съпругът ѝ от 32 години, Волф Валтер, почина от рак.
„Сега тя най-накрая може отново да бъде с любимия си съпруг", добави Себастиан.
Елке Зомер беше международен секссимвол и една от най-известните германски актриси в Холивуд през 60-те години на миналия век. Ролята ѝ във филма „Наградата" от 1963 г., в който си партнира с Пол Нюман, ѝ носи „Златен глобус" през 1964 г. През същата година тя участва и в комедията на Блейк Едуардс „Изстрел в тъмното" – част от поредицата за Розовата пантера.
Зомер играе Мария Гамбрели – прислужница, заподозряна в убийство, чиято невинност инспектор Клузо, в изпълнение на Питър Селърс, се опитва да докаже. Сред останалите ѝ филми са „Изкуството на любовта", „Оскар", „Разрушителният екип" и „Затворникът от Зенда".
Актрисата се прочува не само с ролите си на големия екран. Тя позира за списание Playboy три пъти – през септември 1964 г., декември 1967 г. и септември 1970 г.
В интервю за National Police Gazette през 1969 г. Зомер разказва, че се е рисувала гола на хълм край дома си в Бевърли Хилс.
„Това е най-добрият начин да хванеш тен навсякъде", шегува се тя.
През последните години актрисата се оттегля от публичния живот. В месеците преди смъртта си вече не можела да става от леглото. Последната ѝ роля е в анимационния късометражен филм A Thousand Kisses от 2017 г., в който озвучава героинята Нете. В рядко интервю през 2014 г. Зомер споделя, че въпреки периодичните предложения за роли предпочита да си остава у дома.
„Мечтая за роля, която е наистина различна", казва тя.
„Бих искала да изиграя стара проститутка или беззъб скитник. Когато се появи тази мечтана роля, ще я разглася от всички върхове на планините.
„Дотогава най-накрая мога да се наслаждавам на това, което имам – времето със съпруга ми и кучето ни, както и красивите ми домове тук, в Бевърли Хилс, и в Германия. Живот в чистата му и неподправена форма."
Извън снимачната площадка актрисата е била омъжена два пъти.
През 1964 г. тя се омъжва за известния холивудски колумнист Джо Хайъмс. Двамата се развеждат през 1981 г. Хайъмс описва брака им като „най-добрите 17 години от живота си" и заявява, че не съжалява за нищо.
„Когато се оженихме преди 17 години, никой не вярваше, че бракът ни ще продължи дълго", казва той. През 1989 г. Елке среща Волф Валтер, с когото остава омъжена 32 години. Той почина през юли тази година на 77-годишна възраст.
„Сърцето ми е разбито", казва актрисата след смъртта му.