Мъж в Калифорния уби любовника на жена си с джобно ножче, сварил ги в леглото с децата

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Мъж от Калифорния уби любовника на жена си, след като ги сварил в леглото с двете им деца.

Според властите, при нападението съпругът е използвал джобно ножче. 34-годишният Исмаел Пинедалопес от Анахайм е обвинен в убийство, като към обвинението е добавено и утежняващо обстоятелство за лично използване на оръжие.

По данни на окръжната прокуратура на Ориндж Каунти е намушкал до смърт друг мъж, когото заварил в леглото със съпругата си.

Това е,довело до смъртта на 28-годишния Никълъс Гарсия.

Според прокурорите, на 24 октомври Пинедалопес се прибрал по-рано от работа и заварил Гарсия – облечен само по бельо – в леглото със съпругата му и двете им малки деца.

Пинедалопес влязъл в конфронтация с Гарсия и го намушкал многократно с джобно ножче, твърдят от прокуратурата.

Полицията в Анахайм е била извикана в дома, намиращ се на улица „Норт Пайн" (North Pine Street), близо до улица „Уест Вилхелмина" (W. Wilhelmina Street). Служителите на реда открили тялото на жертвата в спалнята, която Пинедалопес споделял със съпругата си и двете им деца – 2-годишна дъщеря и 4-годишен син, съобщават от прокуратурата.

Смъртта на Гарсия е констатирана на място. Съпругата и децата на Пинедалопес не са пострадали.

„Насилието никога не е решението. Наистина е сърцераздирателно, че тези малки деца е трябвало да станат свидетели как баща им извършва толкова ужасяващ акт на жестокост в собствения им дом", заяви окръжният прокурор Тод, пише nbclosangeles.com.

Пинедалопес е изправен пред максимална присъда от 26 години до доживотен затвор, ако бъде осъден по всички обвинения.