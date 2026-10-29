Фон дер Лайен: ЕС и Канада искат да издигнат отношенията си до възможно най-високо ниво

Европейският съюз и Канада искат да издигнат отношенията си на “възможно най-високо ниво” чрез партньорство, което е “по-близо до членство от всичко, което сме правили досега”, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес.

В изказване в кулоарите на двудневната среща на върха между ЕС и Канада в Монреал, Фон дер Лайен отново посочи Канада като бъдещ “асоцииран член” на ЕС, въпреки че тази концепция - която предизвика търкания сред 27-те страни членки - се очаква да бъде премахната от финалната декларация на срещата по искане на Германия и други държави, съобщиха дипломати.

Канада е “доверен партньор” на ЕС във време, когато “търговията се превръща в инструмент за икономически натиск”, добави председателката на ЕК с явна препратка към САЩ и Китай.

“Ние сме свидетели в реално време на посегателството върху нашия суверенитет”, който изисква да бъде предприет по-стратегически подход към доверените партньори, изправени пред същите предизвикателства”, каза още тя, цитирана от БТА.

ЕС и Канада се стремят да задълбочат сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, климата, енергетиката и сигурността, отбелязва Ройтерс.

Задълбочените отношения с ЕС са част от стратегията на канадския премиер Марк Карни да намали зависимостта на Канада в сферата на икономиката и сигурността от САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп наложи мита върху канадските стоки.