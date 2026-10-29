Кристин Лагард: Напускам ЕЦБ, за да говоря свободно по непаричните въпроси

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно на 7 февруари 2027 г., за да може да говори свободно по теми извън паричната политика и да подкрепя каузи, близки до нея. Това заяви самата тя на пресконференция след края на двудневното заседание на ЕЦБ, на което институцията очаквано остави основните си лихви без промяна.

„Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", каза Лагард, без да уточнява за кои инициативи става дума. Тя припомни, че настоящата й позиция изисква от нея да запазва неутралитет.

„Заинтересована съм от истината", която сега „е изопачавана", добави президентът на ЕЦБ, информира БТА.

Лагард отбеляза, че процедурата за избор на неин наследник вече е започнала, и увери, че ще бъде осигурена приемственост в ръководството на институцията. Изявлението й идва на фона на очакваното оттегляне на няколко души от ръководството на Европейската централна банка.

„До 7 февруари оставам фокусирана върху задачите си като президент на ЕЦБ и продължавам да работя под пълна пара, без да имам каквито и да било извинения", подчерта тя. Лагард уточни, че дотогава предстоят още две заседания на ЕЦБ по паричната политика и ще се оттегли след второто от тях.

По-рано днес Европейската централна банка съобщи, че 70-годишната французойка ще подаде оставка на 7 февруари 2027 г. Мандатът й трябваше да приключи през октомври същата година.

Решението беше обявено на фона на информации, че още следващия месец Лагард може да бъде избрана за председател на Световния икономически форум. Появиха се и спекулации за евентуалното й завръщане във френската политика.

Предсрочното й оттегляне дава на лидерите на Европейския съюз няколко месеца, за да изберат нов ръководител на една от най-влиятелните икономически институции в блока преди президентските избори във Франция през пролетта на 2027 г., отбелязва Ройтерс.

Според социологическите проучвания фаворит за вота е кандидатката на крайната десница Марин Льо Пен.

Сред водещите претенденти за поста на Лагард начело на ЕЦБ са бившите управители на централните банки на Нидерландия и Испания Клаас Кнот и Пабло Ернандес де Кос.

По-рано тази година 70-годишната Лагард призна, че когато се е съгласила с френския президент Еманюел Макрон да поеме поста, е смятала, че ще работи във Франкфурт само пет години, а не осем.

Лагард, която ще се оттегли от поста си на 7 февруари, води преговори за председателството на Световния икономически форум.

Тя е вторият президент в 28-годишната история на ЕЦБ, който подава оставка преди изтичане на мандата си. Първият ръководител на институцията, Вим Дуйсенберг, напусна поста след пет години.