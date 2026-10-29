Влак заседна в тунел в Испания ден след катастрофата с 69 жертви (Видео)

Високоскоростен влак на френския оператор „Уиго" (Ouigo) заседна днес в тунел в испанската провинция Толедо заради повреда в електрозахранването. Инцидентът стана само ден след тежката железопътна катастрофа край град Урда, при която загинаха най-малко 69 души, съобщи в. „Ла Расон".

Влакът пътувал по маршрута Мурсия – Валядолид през Мадрид, когато внезапно спрял заради скъсване на контактната мрежа, което прекъснало електрозахранването, съобщава БТА.

Пътниците останали на тъмно и без климатизация, след като екипажът изключил основното осветление и климатичната система, за да пести електроенергия до пристигането на спасителните екипи. Заради повредата не било възможно да се използват тоалетните или да се отварят вратите на влака.

Пътник публикувал видеозапис от инцидента в социалните мрежи и определил ситуацията като „зловеща шега" на фона на трагедията от предишния ден. По думите му във влака царяло „напрегнато спокойствие", но пътниците запазили самообладание.

От „Уиго" съобщиха, че пътниците, пътуващи към Сеговия и Валядолид, ще продължат пътя си с автобуси. Компанията обяви, че засегнатите могат да получат обратно стойността на билетите си, както и допълнително обезщетение в размер на 200% от цената им.

Междувременно днес бе потвърдена смъртта на 59-годишната бивша испанска министърка на труда и социалната икономика Фатима Баньес, която е сред загиналите при вчерашния сблъсък на два високоскоростни влака край град Урда.

Баньес заемаше министерския пост от 2011 до 2018 г. и ръководеше провеждането на противоречивата реформа на трудовото законодателство в Испания през 2012 г. Смъртта ѝ бе потвърдена от Испанската конфедерация на работодателските организации. Баньес оглавяваше фондацията на организацията.

Катастрофата край Урда стана в сряда сутринта, когато високоскоростен влак на испанския държавен оператор „Ренфе" (Renfe) се вряза в задната част на спрял влак на частната компания „Ирио" (Iryo) по линията Мадрид – Севиля. При сблъсъка няколко вагона дерайлираха, а част от тях паднаха по насип. Загиналите вече са най-малко 69, а десетки пострадали бяха откарани в болници.

Според първоначалните данни разследването се съсредоточава върху повреда в системата за сигнализация и последвалите действия на диспечерския център в Мадрид. Заради технически проблем няколко влака спрели, но на машиниста на „Ренфе" било разрешено да продължи движението си. Транспортният министър Оскар Пуенте определи решението като „необяснимо". Причините за катастрофата и евентуалната отговорност все още се изясняват.

Това е втората тежка катастрофа с високоскоростни влакове в Испания през тази година. През януари при сблъсък край Адамус, в провинция Кордоба, загинаха 46 души.