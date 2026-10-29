Мицотакис: Атаките срещу търговски кораби са неприемливи, нужен е глобален морски мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова за глобално „морско примирие" и предупреди, че атаките срещу цивилни търговски кораби застрашават международната търговия и сигурността. Той направи изявлението си в Ню Йорк по време на дебат на високо равнище за нововъзникващите технологии и морската безопасност, организиран в рамките на гръцкото председателство на Съвета за сигурност на ООН през октомври, съобщи Ройтерс.

Мицотакис подчерта, че търговските кораби трябва да могат да плават свободно и безопасно дори по време на въоръжени конфликти. „Нападенията срещу цивилното търговско корабоплаване са напълно неприемливи", заяви той.

По думите му нарушенията на свободата на корабоплаването водят до по-високи разходи за морски транспорт и застраховки, засилват несигурността на световните пазари и в крайна сметка оскъпяват стоките за потребителите, информира БТА.

Гърция е особено чувствителна към въпроса за сигурността по море, тъй като разполага с най-големия търговски флот в света.

Междувременно гръцките медии отделят значително внимание на атаката с дронове срещу контейнеровоза „CONTSHIP JET", извършена вчера в българската изключителна икономическа зона в Черно море. След нападението корабът потъна.

Според публикации на гръцките сайтове worldenergynews.gr, financialreport.gr, newmoney.gr и други плавателният съд, който е под либерийски флаг, е собственост на гръцкия корабособственик Никос Патерас.