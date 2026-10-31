Лицето MAGA - подчертани скули, плътни устни, опъната кожа и силен грим

Неестествени мимики и жестове отвлякоха вниманието от това как всъщност жените около Доналд Тръмп изпълняват задълженията си

Дарение за 6,25 млрд. долара със сигурност лесно привлича вниманието. При появата на Сюзън Дел в Белия дом обаче се оказа, че дори такава сума има сериозна конкуренция.

На 7 октомври тя и съпругът ѝ - основателят на “Дел” Майкъл Дел, бяха в Белия дом във връзка с обещаното от тях финансиране на детски инвестиционни сметки по програмата Trump Accounts.

Масово обаче в социалните мрежи потребителите обърнаха много повече внимание на външния вид на Дел. Случаят отново привлече вниманието към израза “лицето Мар-а-Лаго”, наричан още “лицето MAGA” - неофициалната естетика, свързвана с част от жените около Доналд Тръмп. Първото название идва от имението и частния му клуб във Флорида, а MAGA е добре познатото съкращение на лозунга “Да направим Америка отново велика”.

Характерните белези на лицето MAGA са подчертани скули, плътни устни, високи вежди, опъната кожа, обемни прически и силен грим. Мнозина

свързват стила с филъри, ботокс и лифтинг

Самият етикет обаче не е медицинска диагноза, тъй като от снимки не може да се установи кой какви процедури си е правил.

Портретът на Барбера Торнхил събра вниманието на милиони потребители в социалните мрежи. СНИМКА: US DEPARTMENT OF STATE

Най-новата героиня на тази визуална хроника е Барбера Торнхил - американската посланичка със специални пълномощия за борба с трафика на хора. На 13 октомври публикуваният от Държавния департамент неин портрет предизвика вълна от реакции. Бизнесдамата и филантроп, работила в сферата на интериорния дизайн, внезапно се оказа по-известна с лицето си, отколкото с новия си пост. Потребители я сравняваха с фантастични персонажи и се питаха дали снимката изобщо е истинска.

“Тези хора сякаш излизат от друго измерение”, “Тръмп назначава всичко, което изглежда като създадено в лаборатория”, “Белият дом се превръща във восъчен музей”, са само част от коментарите, събрали десетки хиляди харесвания.

След това дойде общата ѝ снимка с Калиста Гингрич - съпругата на Нют Гингрич и американска посланичка в Швейцария и Лихтенщайн. Двете позират в сини костюми, а кадърът според швейцарския Blick събра около четири млн. прегледа за часове, като дипломатическата среща се превърна в меме. Още през август снимки и видео на Гингрич станаха известни по същите причини и имаше много коментари за филтрите и прекомерното изглаждане на лицето ѝ.

Снимката на Торнхил и US посланичката в Швейцария Калиста Гингрич също стана вайръл в социалните мрежи. СНИМКА: US EMBASSY IN BERN

Кейти Закария също попадна в категорията след първия си брифинг като говорителка на Белия дом на 13 октомври. Интернет изрови нейни снимки отпреди повече от десетилетие и започна да сравнява разликите. Мандатът ѝ приключи на 16 октомври - след по-малко от седмица, белязан от критики към представянето ѝ и въпроси за юридическата ѝ правоспособност.

Сред разпознаваемите имена, които интернет определя като лице Мар-а-Лаго, са още снахата на президента Лара Тръмп, Кристи Ноем, Кимбърли Гилфойл, Лора Лумър и бившата говорителка на Белия дом Керълайн Левит. Различни биографии, сходна визия. При едни акцентът е върху косата и миглите, при други върху устните и силния контур.

Бившата посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл СНИМКА: РОЙТЕРС

Доколко обаче този стил е съзнателен знак за статус? Пластичният хирург Тери Дъброу оспорва любимата интернет присъда “неуспешна операция”. “Пластичната хирургия е изпълнена изключително добре”, коментира той пред Vanity Fair. Според него демонстративно промененият вид може да бъде търсен резултат:

“Ние сме прекомерно богати

Ние сме прекомерно влиятелни”. Така Дъброу се опита да пресъздаде мисленето на клиентите, които искат подобна визия. По тази логика дискретността обезсмисля част от инвестицията. Ако си платил лицето да изглежда различно, защо промяната да остане незабелязана?

“Виждаме хора, които искат да изглеждат така, сякаш са си правили нещо”, посочи хирургът Трой Питман пред Axios. Принадлежността също има значение.

“Определено става дума за усещането, че се вписваш”, обясни пред HuffPost хирургът Дженифър Кийгъл. Когато хората постоянно виждат сходни корекции около себе си, те могат да започнат да възприемат резултата като норма. Професорката по джендър и култура Рут Холидей от университета в Лийдс описа двойната функция на естетичната хирургия - да обозначи тялото като ценно и едновременно да му добави още стойност. С други думи, лицето става нещо като членска карта, която винаги носиш със себе си.

Тази естетика има и предистория извън политиката. Кийгъл посочи риалити поредицата “Истинските домакини”, в която сходна визия присъства отдавна. В света на Тръмп тя получава политическа асоциация и много по-голяма видимост. Така се очертава парадоксът на една консервативна представа за женственост - образът трябва да изглежда безупречно поддържан, а усилието по поддържането му може да стане главната тема. Жената е видима, но думите ѝ рискуват да останат някъде в бездната.

Показателен е случаят с Кели Лофлър - ръководителката на американската Администрация за малък бизнес. Видео от август, в което тя отговаря на въпроси, докато върви по коридор със свои снимки, отново стана вайръл през октомври. Коментаторите се вторачиха в неестествените ѝ походка, движения и пропорции. От “Индипендънт” посочиха, че тя вероятно просто е забавила крачката, за да не изпревари камерата. Понякога явно между това да те нарекат “извънземно” и несполучлив пиар има само един оператор.

Именно тук историята за лицата се преплита с тази за неестественото поведение. Застинала усмивка, празен поглед или скован жест лесно се превръщат в кратко видео, което потребителите гледат пак и пак. А когато човек е предварително подканен да търси нещо странно, всяко движение може да започне да изглежда подозрително. В случая обаче част от дамите правят тази “задача” доста лесна. А незабравимите им визии дори

се превърнаха в идеи за Хелоуин костюми,

които потребители гордо споделят в социалните мрежи.

Лицето MAGA заслужава внимание като възможен еталон на властта и богатството, поне в някои среди. Но подигравката с всяка бръчка или липсата ѝ води до това жените да бъдат оценявани най-напред по външността им.

Отделната снимка не доказва нито операция, нито характер, нито компетентност. Политическият въпрос започва там, където снимките и видеата свършват - какво всъщност правят тези жени с позициите и влиянието си. А за това поне засега все още няма филтър.