Мадяр: ООН не е престъпна организация и не бива да се ръководи от мафиот като Орбан

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ООН не е престъпна организация и не бива да бъде ръководена от мафиотски бос. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр по повод спекулациите, че САЩ може да предложат бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан за следващ генерален секретар на организацията, съобщи агенция МТИ.

Мадяр е на посещение в Прага за съвместно заседание на чешкото и унгарското правителство. На брифинг след срещата той отбеляза, че макар никой да не се стреми към премахването на ООН, „един Орбан" би бил отлично начало за всеки, който иска да съсипе организацията, информира БТА.

Унгарският премиер заяви, че въпреки всичките си недостатъци не смята ООН за престъпна организация. Той добави, че не счита и че тя трябва да бъде ръководена от мафиот, като посочи, че трима бивши високопоставени правителствени служители от управлението на Орбан вече са арестувани.

Преди няколко дни излезе публикация на американското издание The ​​Wall Street Journa, според която администрацията на Доналд Тръмп номинира Виктор Орбан за поста генерален секретар на ООН.

Говорител на Държавния департамент на САЩ изчислява, че Орбан би могъл „лесно" да си осигури осем гласа в Съвета за сигурност. Той също така смята подкрепата на десет от 15-те членове на Съвета за сигурност за доста постижима.

Американският служител нарече Орбан „кандидат-мечта за консерваторите от MAGA" (движението на Тръмп „Направи Америка отново велика" – б.р.). Това до голяма степен се дължи на действията на Орбан срещу масовата миграция, либералните неправителствени организации и левите съдилища и преса в Унгария.

Според The ​​Wall Street Journal Русия и Китай подкрепят идеята. Представители на САЩ и друга държава отбелязаха, че когато САЩ, Русия и Китай искат едни и същи неща в Съвета за сигурност на ООН, те обикновено ги получават.

Американски служители са се свързали с Орбан, за да установят интереса му към поста генерален секретар на ООН и научиха, че той е готов да разгледа предложението, според WSJ.

Орбан обаче не възнамерявал да се кандидатира, освен ако не е уверен в победата си. Той отказал коментар.

Настоящият генерален секретар на ООН, Антонио Гутериш, има петгодишен мандат, който изтича на 31 декември 2026 г.

Виктор Орбан бе министър-председател на Унгария в продължение на 16 години. Администрацията на Тръмп подкрепи министър-председателя преди парламентарните избори в Унгария на 12 април 2026 г., но партията Фидес на Орбан в крайна сметка загуби.

Партията Тиса спечели мнозинството от местата в парламента, а нейният лидер Петер Мадяр стана министър-председател.