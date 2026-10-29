Иран: Получихме писмо от Джей Ди Ванс, не сме му отговорили

Иран получи писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, но не му е отговорил, съобщиха днес иранските агенции Тасним и Фарс, цитирани от Ройтерс.

Вчера в. "Уолстрийт джърнъл" писа, че Ванс е изпратил писмо до председателя на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохсен Резаи в опит да възобнови мирните преговори, информира БТА.

Техеран настоява САЩ да изпълнят седемте му условия и "всяка позиция, която противоречи на тази рамка, е неприемлива", добави Тасним.

Според публикации на американски медии писмото на Ванс е било предадено чрез катарски посредници на Мохсен Резаи, секретар на иранския Висш съвет за национална сигурност. В него американският вицепрезидент предлага възобновяване на преките преговори, като ядрената програма на Иран трябва да бъде включена в дневния ред от самото начало. Президентът Доналд Тръмп обаче отрече да е възлагал на Ванс да поднови мирните преговори и заяви, че контактът е бил свързан с осигуряването на медицински доставки за Иран.

Иран настоява САЩ да изпълнят седем условия, сред които прекратяване на огъня в Близкия изток, размразяване на ирански активи в чужбина, вдигане на санкциите върху петролния сектор и прекратяване на морската блокада. Техеран обвързва с тези искания и възобновяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран започна в края на февруари, а Техеран отвърна с удари срещу Израел и американски обекти в региона и ограничи корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол. Вашингтон наложи морска блокада на иранските пристанища, а дипломатическите усилия с посредничеството на Катар и Пакистан досега не доведоха до споразумение.