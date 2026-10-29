Турция за твърденията, че се е намесвала в изборите в Израел: Дезинформация

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Турция отхвърли днес твърдения, че се е намесвала в изборите в Израел, определяйки ги като "напълно безпочвени" и част от целенасочена дезинформационна кампания, целяща да манипулира общественото мнение, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Центърът за борба с дезинформацията в рамките на Дирекцията по комуникациите към Президентството публикува позиция, след като Яир Нетаняху, син на израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви, че Турция, Катар и арабските страни са финансирали усилия за повишаване на избирателната активност на арабите на парламентарните избори в Израел.

"Твърденията в някои международни медии и платформи на социални мрежи, че "Турция се е намесила в изборите в Израел", са напълно безпочвени", посочи Центърът за борба с дезинформацията в изявление в мрежата Екс.

"Тези твърдения са част от целенасочена и открита дезинформационна кампания, целяща манипулиране на общественото мнение. Силно призоваваме обществеността да не вярва на подобни неверни новини и твърдения, целящи да подведат обществеността", се отбелязва в публикацията, информира БТА.

Яир Нетаняху написа в своя публикация в мрежата Екс, че "изборите в Израел са били откраднати от Катар, Турция и арабските страни", напомня изданието.

"Катар, Турция и арабските страни наляха милиони долари в изборите в Израел, за да насърчат гласуването в арабския сектор, за да свалят Нетаняху от премиерския пост! Това е най-сериозната афера в историята на Държавата Израел!", посочи синът на Бенямин Нетаняху.

Катар днес също отрече всякаква намеса в парламентарните избори в Израел, където редица политици и медии обвиниха арабските партии, че са получили средства от емирството.

"Категорично отхвърляме твърденията, че Катар се е намесил в израелските избори или е финансирал действия, целящи да повлияят на резултата им", написа в Екс говорителят на Министерството на външните работи на емирството Маджед ал Ансари.

Лагерът на премиера Бенямин Нетаняху засили атаките си срещу арабските партии в Израел, които са напът да постигнат висок резултат на състоялите се на 27 октомври парламентарните избори, като ги обвини, че са получили средства от чужбина.

Арабските партии почти удвоиха местата си в парламента в сравнение с парламентарните избори през 2022 г., като ще разполагат с общо 19 места в 120-местния Кнесет, става ясно след предварителното преброяване.

Дясната партия “Ликуд” на израелския премиер Бенямин Нетаняху ги обвини в изборни измами, като заяви, че изборите са “откраднати от арабските партии, които подкрепят тероризма и разрушаване на еврейската държава”.