САЩ и Япония ще строят общ завод за ракети със среден обсег

САЩ и Япония се споразумяха да построят завод за съвместно производство на модерни ракети "въздух-въздух" със среден обсег, съобщи японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми, предаде Асошиейтед прес.

Това е поредната стъпка на съюзниците, които неведнъж са изразявали безпокойство от нарастващата самоувереност на Китай в Азия.

Коидзуми съобщи това по време на пресконференция снощи във филипинската провинция Себу, където се срещна с американския си колега Пийт Хегсет в кулоарите на срещата в разширен формат на министрите на отбраната на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и техните азиатски и западни колеги.

Днес Коидузми изрази безпокойство относно засилената военноморска активност на Китай в югозападната част на Япония. Той заяви, че тази седмица три китайски ескадрени миноносци и един кораб на бреговата охрана заедно са пресекли протока Осуми, южно от главния остров Кюшу, и са се насочили на изток към Тихия океан. Това е първата подобна конфигурация на китайския флот, който японското министерство е забелязало, подчерта той, цитиран от БТА.

Коидзуми заяви, че е посочил инцидента като "пример, илюстриращ предизвикателната обстановка в областта на сигурността в региона" в изказването си по време на днешното заседание. Токио ще продължи да следи китайската активност с високо ниво на заинтересованост, подчерта той.

Япония ускорява укрепването на военните си способности в югозападната част на страната, за да възпре Китай.

Целта на годишните срещи на АСЕАН е да се предотврати мащабен регионален конфликт и да се засили сътрудничеството в областта на отбраната. В рамките на тези срещи обаче САЩ и Китай, както и техните съюзници, че си разменят критики.

Ракетите, които ще бъдат произведени в рамките на съвместната инициатива, наречена операция "Суперчардж" (Operation Supercharge), са от съществено значение за изтребителите Ф-35, заяви Коидзуми. Двете страни се споразумяха да построят завод за окончателното сглобяване и проверка на усъвършенстваните ракети "въздух-въздух" със среден обсег (наречени AMRAAM - Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) в Япония, добави той.

По време на кратката си среща с Хегсет в Себу японският министър на отбраната заяви, че "споделя чувството за криза ... във връзка с все по-тежката ситуация в региона и че се споразумяхме да укрепим способностите за възпиране и реагиране на японско-американския алианс с по-голяма бързина и интензивност от всякога".

"Потвърдихме значението на свободен и отворен международен ред, основан на върховенството на закона, който отхвърля всякакви опити за едностранно променяне на статуквото чрез използването на сила, принуда или други средства", заяви Коидзуми.

Хегсет повтори многократните уверения на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за ангажимента ѝ да допринесе за възпирането на агресията в региона по време на отделна среща вчера с министрите на отбраната от АСЕАН, начело с домакина - филипинския министър на отбраната Гилберто Теодоро. Подобно на Коидзуми, Хегсет не спомена Китай по име, когато изрази опасенията си относно сигурността.