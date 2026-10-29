Студентите в Сърбия поискаха оставки и призоваха да се спре унищожаването на документи

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Студентската листа, която спечели парламентарните избори в Сърбия, призова лицата, подаващи сигнали за нередности, да докладват за унищожаване на документи в институциите и поиска множество оставки, предават сръбските медии.

"Призоваваме служителите в държавни институции, съдилища, банки, публични компании и медии да докладват за унищожаването на документи и доказателства. Призоваваме ви да предотвратите всякакви опити за злоупотреби на представители на оттеглящото се правителство през преходния период“, каза студентът Филип Убович

По-късно днес Върховната прокуратура разпореди на всички главни прокурори и изпълняващи длъжността главни прокурори спешно да поискат от полицията да предприеме мерки за предотвратяване на евентуално унищожаване на официални документи в държавни институции, банки, Агенцията за сигурност и информация, Агенцията за военно разузнаване и други институции от значение за икономическата, финансовата и правната сигурност на Сърбия.

На пресконференция в Пионерския парк в Белград от Студентската листа поискаха оставките на отговорните лица в множество сектори, за които твърдят, че са нарушили законите в полза на бившето правителство на Сръбската прогресивна партия (СПП) - от съдилищата и прокуратурите до полицията и обществените медии.

Поискани бяха оставките на ръководители в полицията, Агенцията за сигурност и информация , Агенцията за военна сигурност, прокуратурите, председателя на Конституционния съд Владан Петров, както и извършването на одит на средствата по обществени значими проекти.

Сред висшите администратори, чиито оставки са поискани, са директорът на полицията Драган Василевич, началникът на дирекция „Криминална полиция“ Марко Кричак, командирът на жандармерията Радослав Репац, командирът на Специалното антитерористично звено Игор Жмирич, началникът на полицейското управление във Валево Владимир Йеринич, началникът на техническата дирекция Горан Колич, помощник-министърът и началник на сектор „Вътрешен контрол“ Мирослав Паунович.

Представители на Студентската листа поискаха също всички прокуратури законосъобразно, безпристрастно и спешно да предприемат действия по случаи, предизвикали голямо обществено внимание и безпокойство, и спешно да информират обществеността за това.

Според предварителните резултати от извънредните парламентарни избори на 25 октомври, Студентската листа е спечелила 52,71 гласа или 140 места и абсолютно мнозинство в новата Скупщина.

Листата на Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич, които бяха на власт през последните 14 години, спечели 39,17 процента и 104 места.