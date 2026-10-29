Демократи поискаха разпечатки от чатовете на Тръмп с AI на Мъск

Демократи от Конгреса на САЩ поискаха разпечатки от чатовете на президента Доналд Тръмп с изкуствения интелект на Илон Мъск „Грок", за да бъдат запазени за евентуално бъдещо разследване. Поводът са твърдения, че американският президент се е консултирал с чатбота за възможната реакция на венецуелците при залавянето на Николас Мадуро, предаде Франс прес.

В писмо до Белия дом конгресмените Джейми Раскин и Робърт Гарсия питат дали Тръмп е използвал „Грок", за да получава съвети при изпълнението на официалните си задължения. Двамата настояват всички разговори на президента и неговите съветници с инструменти за изкуствен интелект да бъдат запазени съгласно закона.

Писмото е изпратено вчера и първоначално е било получено от изданието „Политико". Раскин и Гарсия са водещи представители на Демократическата партия в две влиятелни комисии на Камарата на представителите.

Искането им идва след публикация на списание „Тайм" от началото на месеца. Според нея през декември миналата година Тръмп е попитал „Грок" как биха реагирали венецуелците, ако САЩ успеят да заловят президента Николас Мадуро, уточнява БТА.

Изданието се позовава на официален представител, присъствал на сесията заедно с Илон Мъск. По думите му чатботът отговорил, че Мадуро е „изключително непопулярен диктатор" и че много венецуелци вероятно биха се зарадвали на отстраняването му от власт.

Няколко седмици по-късно американски военнослужещи действително заловиха Мадуро и съпругата му в Каракас и ги откараха в Ню Йорк. Двамата са задържани в рамките на съдебно преследване в САЩ по обвинения, свързани с трафик на наркотици.

В писмото си демократите определят предполагаемото използване на чатбота в Овалния кабинет като „изключително тревожно". Според тях използването на инструменти с изкуствен интелект без достатъчни гаранции за сигурност може да изложи страната на сериозни рискове за националната сигурност.

„Използването на изкуствен интелект от президента и неговите съветници излага държавата на пагубно влияние от страна на неизвестни и непроследими трети лица", предупреждават конгресмените. Те подчертават, че чатботовете могат лесно да бъдат манипулирани.

Раскин и Гарсия поставят под въпрос и надеждността на съветите, които „Грок" може да предоставя на държавния глава. Те посочват твърдения за снизходително отношение на чатбота към Адолф Хитлер и за толерантност към детска порнография.

„Ако американският президент разчита на политическите съвети на чатбот, създаден от Мъск, за да изпълнява официалните си задължения, американците имат право да го знаят", заявяват двамата демократи.

В отговор на запитване на АФП Белият дом съобщи, че съхранява „всички необходими документи, съгласно закона".