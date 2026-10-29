Лагард напуска ЕЦБ предсрочно, за да избере Макрон, а не Льо Пен наследника ѝ (Обзор)

Французойката иска да се ангажира повече с политиката у дома, спрягат я като потенциален бъдещ ръководител на Световния икономически форум

Кристин Лагард ще напусне Европейската централна банка (ЕЦБ) на 7 февруари 2027 г. - близо девет месеца преди края на мандата си, съобщи “Франс 24”.

Решението поставя началото на надпреварата за един от най-влиятелните постове в Европа и позволява новият шеф да бъде избран преди президентските избори във Франция напролет.

До момента основните претенденти за поста са бившият ръководител на Нидерландската централна банка Клаас Кнот и испанецът Пабло Ернандес де Кос, който е начело на Банката за международни разплащания.

От ЕЦБ съобщиха, че Лагард е уведомила управителния съвет на банката и председателя на Европейския съвет Антониу Коща. 8-годишният ѝ мандат трябваше да приключи на 31 октомври 2027 г.

“Беше огромна гордост и изключителна привилегия да служа на тази институция”, заяви Лагард при обявяването на оттеглянето си.

Официалното съобщение не посочва причина

за предсрочното напускане на французойката. Според източник на Ройтерс, близък до решението на Лагард, тя иска да се включи по-свободно в политическите дебати във Франция и по света - възможност, която нямаше досега, тъй като се налагаше да се придържа към неутралност начело на ЕЦБ. Засега обаче не е ясно дали има поет ангажимент към някоя предизборна кампания.

Съобщението на Лагард, че ще напусне ЕЦБ, бързо привлече вниманието и с друг детайл освен датата - двете лепенки на лицето ѝ. Те предизвикаха спекулации в социалните мрежи, на които Лагард отговори в следващ пост. Тя обясни, че

причина за лепенките е “малка операция”

по-рано тази седмица и призова хората да следват лекарските препоръки и редовно да преглеждат кожата си.

В отделно вътрешно обръщение до всички служители на ЕЦБ Лагард е дала повече подробности с доза хумор, пише “Политико”. “Знам, че изглеждам смешно. Това не е от кикбокс в Тайланд”, посочва французойката, след като по-рано този месец участва в годишните срещи на Международния валутен фонд в Банкок. И допълва: “Просто малко раково образувание по кожата, което трябваше да бъде отстранено”.

Политическият залог е пряко свързан с наследника на Лагард. Ранната смяна дава възможност на френския президент Еманюел Макрон да участва в избора, докато още е в Елисейския дворец. Според анализатори това е опит на ЕС да се предпази от крайнодясната Марин Льо Пен. Лидерката на “Национален сбор” има доста преднина в анкетите преди предстоящия президентски вот. Ако спечели, тя със сигурност ще има коренно различна гледна точка за това кой трябва да ръководи ЕЦБ.

“ЕС се опитва да се предпази поне донякъде от риска десничарката Марин Льо Пен да спечели изборите”, коментира ръководителят на изследванията в Berenberg Bank Холгер Шмидинг.

Жан-Люк Меланшон - лидерът на крайнолявата партия “Непокорна Франция”, изрази негодуване, че Макрон вече е създал подобна ситуация в Банката на Франция, където ранното напускане на Франсоа Вилерой дьо Гало “позволи на Макрон да назначи своя асистент” Еманюел Мулен за управител.

Самата Лагард отхвърля възможността да се кандидатира за президент на Франция. “Това изобщо не би било добра идея”, коментира тя пред “Ла Кроа” в края на септември. И обясни, че подобна роля изисква енергия, сили и жертви, “а аз съм на 70 години”. Още тогава Лагард допусна, че ще напусне по-рано, но обеща да остане в ЕЦБ поне до 2027 г.

Френската политика е добре позната за Лагард. Юрист по образование и бивш шеф на международната адвокатска кантора “Бейкър Макензи”, тя е министър на търговията от 2005 до 2007 г., а след това на икономиката и финансите до 2011 г. Следват 8 г. начело на Международния валутен фонд, а начело на ЕЦБ застава през ноември 2019 г.

Друга възможна посока за Лагард е Световният икономически форум - организаторът на годишната среща в Давос. Наскоро Ройтерс съобщи, позовавайки се на четирима анонимни източници, че е възможно Лагард да бъде избрана за председател още на заседанието на Съвета на попечителите на 2 ноември. Лагард вече е негов член. След оттеглянето на основателя Клаус Шваб през 2025 г. форумът се ръководи съвместно от Лари Финк и Андре Хофман. Назначението ѝ обаче не е потвърдено.

Моментът на оставката на Лагард предизвика и критики. Германският евродепутат от ЕНП Маркус Фербер предупреди, че обвързването на подобно решение с национални избори

поражда риск от подкопаване на доверието

в независимостта на ЕЦБ. Икономистът Марсел Фрацшер от германския институт DIW обаче смята, че това е възможност да бъде избран наследник, който наистина ще защитава европейските ценности и независимостта на банката.

Коща обяви незабавно начало на процедурата за избор. Новият президент се назначава от лидерите на държавите от еврозоната с квалифицирано мнозинство след препоръка на Съвета на ЕС и консултации с ЕП и Управителния съвет на ЕЦБ. Мандатът е 8 г. и не може да бъде подновен. Макар Макрон да има влияние върху решението, той не може да го вземе еднолично.

Преговорите ще изберат нови назначения за повече от един пост. Германката Изабел Шнабел се очаква да напусне Изпълнителния съвет през януари заради преминаване на висша длъжност в Международния валутен фонд, а мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май. Това създава възможност трите назначения да бъдат договорени заедно и да се търси баланс между държавите и различните виждания за паричната политика.

Смята се, че Париж е готов да подкрепи Клаас Кнот,

ако постът на главния икономист отиде при французин. Сред обсъжданите имена са Аньес Бенаси-Кере, Лоранс Бун и Елен Рей. Подобна договорка може да срещне съпротива от Берлин, който също има интерес към влиятелната икономическа позиция.

Кнот ръководи централната банка на Нидерландия от 2011 до 2025 г. и има 14 години опит в Управителния съвет на ЕЦБ. Нидерландецът е известен като привърженик на по-строга парична политика, но и е прагматик, способен на компромис. При Марио Драги той критикуваше мащабните стимули, докато при Лагард се вписа по-добре в общата линия на банката.

Ернандес де Кос е начело на Банката за международни разплащания от 2025 г., след като между 2018 и 2024 г. беше шеф на Испанската централна банка. Смята се, че той има по-умерен подход към лихвите, а репутацията му е на икономист, който търси решения посредством консенсус. Международният му опит включва и председателството на Базелския комитет за банков надзор.

Сред останалите спрягани имена са президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел и шефката на Европейската инвестиционна банка Надя Калвиньо. Нагел има твърда позиция срещу инфлацията с готовност за компромиси. Калвиньо е бивш испански министър с управленски опит, но не е заявявала публично интерес към поста.

Който и да бъде избран за наследник на Лагард, едно е ясно - той ще поеме ЕЦБ в труден момент. Заради войната в Близкия изток цените на енергията тръгнаха нагоре, инфлацията в еврозоната стигна 3,8% през септември при цел от 2%, а френският дълг продължава да тревожи пазарите. Решенията на ЕЦБ под новото ръководство ще засягат цената на кредитите и финансовата стабилност във всички 21 държави от еврозоната, включително в България.