Румънският премиер обсъди сигурността в Черно море с Марк Рюте

Премиерът на Румъния Лука Никулеску е обсъдил днес в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте влошаването на ситуацията със сигурността в Черно море и все по-големите хибридни заплахи, с които се сблъскват съюзниците от НАТО от Източния фланг, предаде Аджерпрес.

"Имах съдържателен телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Изразих високата си оценка за постоянната му подкрепа и тясното сътрудничество. Разговаряхме за влошаването на ситуацията със сигурността в Черно море и за все по-големите хибридни заплахи, с които се сблъскват съюзниците от НАТО от Източния фланг", написа в мрежата Екс Никулеску, цитиран от БТА.

"Все по-голямото напрежение в нашия регион изисква повишена бдителност от страна на алианса и твърд и координиран отговор. Благодарих на генералния секретар и нашите съюзници в НАТО за трайното им внимание към сигурността на Черно море, включително за допълнителните способности за наблюдение и разузнаване, обявени неотдавна за региона", допълни румънският премиер.