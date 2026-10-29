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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23831715 www.24chasa.bg

Румънският премиер обсъди сигурността в Черно море с Марк Рюте

Емили Стоичкова
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Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational

Премиерът на Румъния Лука Никулеску е обсъдил днес в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте влошаването на ситуацията със сигурността в Черно море и все по-големите хибридни заплахи, с които се сблъскват съюзниците от НАТО от Източния фланг, предаде Аджерпрес.

"Имах съдържателен телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Изразих високата си оценка за постоянната му подкрепа и тясното сътрудничество. Разговаряхме за влошаването на ситуацията със сигурността в Черно море и за все по-големите хибридни заплахи, с които се сблъскват съюзниците от НАТО от Източния фланг", написа в мрежата Екс Никулеску, цитиран от БТА. 

"Все по-голямото напрежение в нашия регион изисква повишена бдителност от страна на алианса и твърд и координиран отговор. Благодарих на генералния секретар и нашите съюзници в НАТО за трайното им внимание към сигурността на Черно море, включително за допълнителните способности за наблюдение и разузнаване, обявени неотдавна за региона", допълни румънският премиер.

Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational

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