Тръмп за писмото на Джей Ди Ванс към Иран: Искаме да им доставим медицински материали

САЩ искат да доставят медицински материали на Иран и това е причината за писмото на вицепрезидента Джей Ди Ванд към ислямската република. По-рано днес "Уолстрийт джърнъл" писа, че Ванс е изпратил писмо до председателя на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохсен Резаи в опит да възобнови мирните преговори. Отговор от иранска страна засега няма.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че контактът на вицепрезидента Джей Ди Ванс с Иран е имал за цел да се помогне на Ислямската република да получи медицински материали.

"Става въпрос за това, че те се нуждаят от помощ с медицински материали и различни други неща. Той (Ванс) ме попита какво мисля. Аз отговорих, че ако искаш да го направиш, няма проблем. По същество става въпрос за доставка на материали, за да се помогне на хора, които не се чувстват добре", заяви Тръмп пред журналистите.

Мисията на Иран към ООН в Ню Йорк не отговори веднага на запитването за коментар относно писмото и изявлението на Тръмп. Канцеларията на Ванс също не отговори веднага на запитването за коментар, съобщи БТА.

Вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Ванс е изпратил писмото по указание на Тръмп. Когато по-късно снощи журналисти го попитаха дали е наредил на Ванс да се свърже с Иран, за да поднови мирните преговори, Тръмп категорично отхвърли.

Иран отдавна обвинява американските санкции, че възпрепятстват достъпа на цивилното население до медицински материали. В писмо от август до Съвета за сигурност на ООН Иран обвини САЩ, че умишлено лишават гражданите от "достъп до храна, лекарства, медицинско оборудване, енергия и други продукти от първа необходимост, което има тежки последствия върху техните права на живот, здраве, храна, и достоен начин на живот".

В неделя посредниците от Катар представиха на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на войната, но високопоставен ирански представител заяви, че Доха е предложила само неприемливи идеи, които не представляват реално предложение.

Въздействието на войната върху световните цени на енергийните източници също се отрази негативно на подкрепата за кандидатите на Републиканската партия и понижи рейтинга на Тръмп в навечерието на междинните избори в САЩ, които ще определят кой ще има контрол над Конгреса. Тръмп и републиканците разполагат с минимално мнозинство и в двете камари, отбелязва Ройтерс.