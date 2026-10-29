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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23831886 www.24chasa.bg

Броят на загиналите във влаковата катастрофа край Толедо достигна 74

Алексей Гилтяй
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Районът на влаковата катастрофа. Снимка: Ройтерс

Броят на загиналите във влаковата катастрофа край Толедо достигна 74 души. Двата високоскрови влака по маршрута от Мадрид за Севиля се сблъскаха около 9 ч сутринта в сряда. Едната машина, собственост на частната компания "Ирио", е била спряла, когато е ударена от високоскоростния влак AVE, който е на испанската национална железопътна фирма "Ренефе".

Броят на загиналите при вчерашния сблъсък нарасна до най-малко 74 души, сочат нови данни, оповестени днес от Комисията за разследване на железопътни инциденти (CIAF) към испанското Министерство на транспорта, предаде Франс прес.

В предишната сводка на властите в автономната област Кастилия - Ла Манча, където стана катастрофата, се споменаваше за 69 загинали.

Кралят на Испания Фелипе Шести призова днес за предприемане на "мерки", които да предотвратят нова подобна железопътна катастрофа, информира БТА. Той и кралица Летисия посетиха болница в Толедо, където се лекуват ранените в смъртоносната катастрофа в Испания

"Разследването трябва да установи как и защо се е случила тази катастрофа. Ще трябва също така да се проучат мерките, които трябва да се предприемат, за да не се повтори това", заяви кралят след посещение в болница в Толедо, където се лекуват ранените.

Районът на влаковата катастрофа. Снимка: Ройтерс

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