Откраднаха Bugatti-то на главния изпълнителен директор на Bugatti в Хърватия.

Мате Римац сподели видео във Facebook, в което разказва какво се е случило и как в крайна сметка си е върнал автомобила благодарение на вградената система за проследяване.

Колата е била паркирана в завода на компанията в Хърватия, където е базирана фирмата. По думите му, страната е толкова безопасна, че той обикновено оставя ключовете в автомобила.

В сряда обаче колата изчезнала. След като Римац и служителите му осъзнали, че автомобилът е откраднат – а не просто взет от някого от компанията – те проверили телеметричните данни на превозното средство, които включват местоположение, скорост, ниво на горивото и други показатели.

Римац и местната полиция бързо установили, че случаят придобива международен характер, тъй като крадецът успял да избяга на бензиностанция и пресякъл границата от Хърватия към Словения. Благодарение на съдействието на полицията и в двете държави, извършителят в крайна сметка е бил заловен.

Според Римак, извършителят е мъж на около 35 години, който заявил, че намерил ключовете вътре в Bugatti-то, докато отивал към завода на Rimac Group с надеждата да си намери работа. Твърди се, че крадецът е възнамерявал да пътува до Германия, но причините за това остават неизвестни.

Римак вече си е върнал Bugatti-то и споделя, че си е взел ценна поука: повече няма да оставя ключовете в колата си, пише сайта mashable.com