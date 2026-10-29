Хеликоптер на ЕС се разби в Босна и Херцеговина, трима са загинали (Видео)

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Италиански хеликоптер на ЕС се разби в Босна и Херцеговина като по първоначална информация трима са загинали, има и ранени. Един от тях е в тежко състояние.

Хеликоптер на италианския контингент в страната (ЕУФОР) се е разбил близо до Бръчко в североизточната част на Босна днес следобед, съобщиха местни медии и световните агенции.

При катастрофата са загинали трима души, а 12 са откарани в болница, каза Салих Ибрахимбегович, говорител на Здравния център в Бръчко, цитиран от агенция ФЕНА и БТА.

Според сайта Кликс всички загинали и пострадали са италиански граждани. Един от тях е в тежко състояние.

🇮🇹 This is the moment the Italian Army Chinook went down in Bosnia You can see the helicopter far off in the sky, seconds before it crashed near Brčko, and local officials say 3 people didn't make it while 12 more were hurt. They were out there on a peacekeeping mission, and some of them won't be coming home. Hard to watch, knowing how it ends. 💔 Writer: Daniyal https://t.co/mrEjjiNGpk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2026

Федералната телевизия (FTV) на Федерация Босна и Херцеговина - една от двете съставни единици в Босна, публикува кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ.

Медиите посочват, че става дума за хеликоптер "Чинук" CH-47.

Франс прес цитира съобщение на ЕУФОР, в което се потвърждава, че хеликоптер на мисията се е разбил в североизточната част на страната "по време на рутинна операция". ЕУФОР съобщава за "редица" загинали и пострадали, без да уточнява точния им брой.

В съобщението се посочва още, че нито един цивилен не е пострадал и че инцидентът не е причинил никакви щети.

Министерството на отбраната на Италия потвърди, че хеликоптерът принадлежи на италианския контингент в рамките на ЕУФОР, но не предостави информация за състоянието на членовете на екипажа, предаде Ройтерс.

По-рано този месец Италия пое командването на мисията ЕУФОР-Алтея в Босна.