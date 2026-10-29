Путин: Готови сме за война с Европа

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Руският президент Владимир Путин предупреди, че Русия е готова за евентуална война с Европа, ако напрежението ескалира твърде много. Въпреки че изрази подкрепа за възстановяване на отношенията с европейските държави, Путин предупреди, че в такъв конфликт няма да има победители.

Той заяви, че Русия е готова за евентуална война с Европа, макар и да не желае такава.

Руският президент посочи, че страната му подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави. Коментарът му дойде във връзка с телефонен разговор, проведен във вторник с лидерите на Норвегия и Финландия, съобщава британския Indipendent.

Путин добави, че Москва не иска в Балтийско море да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток.

Европейските държави останаха недоволни, след като лидерите на Норвегия и Финландия нарушиха установената практика, като разговаряха директно с Путин.

Финландският президент Александер Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре проведоха „откровени и съдържателни" разговори с руския президент в опит да повлияят на позицията на Кремъл, докато конфликтът в Украйна продължава с пълна сила.

Стьоре заяви, че той и Стуб са „подчертали важността на деескалацията" и че и двамата са изразили категорична подкрепа за Украйна.

Този ход обаче предизвика критики от страна на техните колеги от северните страни, включително датския министър-председател Мете Фредериксен, които призоваха европейските лидери да „останат единни" по отношение на Украйна.

Шведският министър-председател Улф Кристершон сподели, че и други европейски лидери са заявили, че не са били информирани за проведените разговори.

По-рано тази седмица министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че Великобритания трябва да бъде готова за война в рамките на 1000 дни, като правителството призовава британците да се запасят с консервирани храни и бутилирана вода.

В статия за вестник The Telegraph Стрийтинг предупреди, че противниците на Обединеното кралство биха могли да бъдат готови да нападнат страната до 2030 г.