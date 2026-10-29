Мобилизират 70 000 полицаи във Франция за новите протести

70 000 полицаи във Франция ще бъдат мобилизирани за предстоящите нови протести през уикенда.

Полицията ще действа с изключителна решителност срещу евентуални прояви на насилие по време и след протестите, планирани за 31 октомври, навръх празнуването на Хелоуин, предаде Ройтерс.

За това се закани френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез след погромите в цялата страна при предишните протести, в които се включиха и "жълтите жилетки". Всичко започна с бунт на ученици срещу образователната система, който прерасна в общонационален и предизвика безредици в големите градове.

Над 70 000 полицейски служители ще бъдат разположени в цялата страна, за да поддържат реда в градовете по време на демонстрациите, заяви Нуниез пред журналисти, като подчерта, че крайнолеви групировки са призовали в социалните мрежи за организирането на събирания с цел извършване прояви на насилие в този ден, съобщава БТА.

През миналия уикенд общо 1314 души бяха арестувани във Франция по време на безредиците, съпътствали демонстрациите през почивните дни, а 53 полицейски служители бяха ранени, съобщи по-рано тази седмица френското Министерство на вътрешните работи.

По данни на министерството 410 000 души са участвали в шествията миналата събота, когато властите също така разположиха 70 000 полицаи, мярка, помогнала да се предотврати повторение на грабежите и вандализма, които обхванаха много френски градове на 17 октомври.

Профсъюзните лидери и студентите призоваха за нови протести тази събота, както и за национална стачка на 5 ноември, като заявиха, че недоволството от заплатите, разходите за живот и обществените услуги се разпространява далеч отвъд студентското движение, което за първи път започна протестите си миналия месец.