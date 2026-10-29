Зеленски: Нуждаем се от средства, за да унищожим руското зло

Украинският президент Володимир Зеленски има информация за подготвяни нови руски удари с балистични ракети и призова за средства от съюзниците, за да може да им противодейства.

"В момента разполагаме с информация от разузнаването, че руснаците се подготвят за нови удари с балистични ракети", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение. "Нуждаем се от средствата, за да унищожим цялото това руско зло", добави той, цитиран от Ройтерс и БТА.

Зеленски повтори призивите на Украйна към западните ѝ съюзници да предоставят "повече оръжия за противовъздушна отбрана" за противодействие на руските атаки, по-конкретно ракети за американската система "Пейтриът".

Украинският президент похвали също ударите с голям обсег по цели в Русия, като изтъкна атаките от днес, при които бяха унищожени два руски изтребителя Су-34 и пускова установка за ракети "Искандер".

По-рано Зеленски призова западните държави да засилят натиска върху Москва след определената от него като „ужасяваща" руска атака с дрон срещу перон на железопътна гара в централния украински град Днипро, при която загинаха 13 души, предаде Франс прес (АФП).

В публикация в социалните мрежи Зеленски постави въпроса колко още атаки срещу украинското население ще бъдат извършени след отмяната на санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор.

„Необходими са решителни и справедливи действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация. Санкциите срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат облекчавани, докато продължава войната на Русия. Време е ЕС, САЩ и Г-7 да приемат нови, по-силни санкции", написа украинският президент.