Звездата от "Стар Трек" сър Патрик Стюърт почина на 86 г.

Звездата от "Стар Трек" сър Патрик Стюърт е починал на 86-годишна възраст.

Стюърт е починал в сряда, в дома си в Лос Анджелис след "кратко и трогателно пътешествие с болестта на Алцхаймер и деменцията с телца на Леви", съобщи говорителят му Кели Буш Новак.

Британската звезда получи световно признание след знаковата си роля като капитан Жан-Люк Пикар в "Стар Трек: Нова генерация", в който участва от 1987 до 1994 г. Той отново изигра култовия си герой в поредицата от филми "Стар Трек: Пикард", излезли между 2020 и 2023 г.

Друга негова знакова роля е професор Чарлз Ксавиер в поредицата "X-Men", в които участва от 2000 до 2017 г.

„Неговият звучен глас и уникален талант завинаги ще бъдат синоним на незаличими изпълнения във всеки жанр", се казва в емоционалното изявление, с което бе обявена смъртта му.

"Той изследва човешкото състояние в цялата му поетична сложност и донесе надежда не само в далечните краища на кинематографичната вселена на Marvel, но и в най-емблематичната последна граница на научната фантастика на борда на звездния кораб „Ентърпрайз". Неговите професионални постижения бяха скромно съчетани с неговата филантропия и активизъм в полза на правата на човека, жертвите на домашно насилие, бежанците по света, службите за психично здраве на ветераните и хуманното отношение към животните, особено към неговите ценни приемни домове", пише още в изявлението.

"Той беше рицар, канцлер, ентусиаст на моторните спортове и фен на футболния отбор на Хъдърсфийлд през целия си живот. Ще бъде запомнен с достойнството, състраданието и човечността, които влагаше във всяка роля – в изкуството и живота си", завършва то.

И въпреки че сър Патрик Стюърт е най-известен с ролите си в блокбъстъри и тв сериали, той започва актьорската си кариера като театрален актьор още на 12-годишна възраст. Той се изявява в театри из цяла Англия, преди да направи своя театрален дебют в Лондон през 1966 г. и да турне с трупата на Old Vic, едно от най-селективните драматични училища в света.

През 1966 г. той става част от кралската шекспирова компания. Няколко години по-късно: през 1971 г. дебютира на Бродуей в пиесата "Сън в лятна нощ" по Шекспир.

Печели и награда за най-добър актьор с поддържаща роля за участието си в пиесата "Антоний и Клеопатра" в Уест Енд.

Освен, че е играл всеки - от Клавдий до Макбет, той е правил и моноспектакли по книгата "Коледна песен" на Чарлс Дикенс, както и други постановки на Уест Енд и Бродуей.

През 2010 г. бе удостоен с рицарско звание от кралица Елизабет Втора заради неговите заслуги за драматичното изкуство.

През живота си сър Патрик Стюърт се е женил 3 пъти, а след себе си остава 2 деца. Жени се за първата си съпруга Шийла Фалкънър през 1966 г. Двамата се развеждат през 1990 г. и имат 2 деца от съвместния си брак - Даниел и София.

Втората му съпруга - Уенди Нойс, е един от продуцентите на "Стар Трек: Нова генерация". Двамата сключиха брак през 2000 г., и се разделиха 3 г. по-късно.

През 2013 г. актьорът сключва трети и последен брак с певицата и текстописка Съни Озел. Двамата се запознали чрез общ познат през 2008 г., когато Озел работела като сервитьорка в Ню Йорк. Сватбеното им тържество се състоя през септември 2013 г. на брега на езерото Тахое в Невада.