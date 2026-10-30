Саудитската коалиция унищожи дрон на хутите около Мека

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Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хути в района на Мека.

През нощта хутите са атакували редица обекти в Саудитска Арабия, включително най-големия нефтопреработвателен завод в страната – „Рас Танура", петролната рафинерия в Рабиг, съоръжение на саудитската петролна компания „Сауди Арамко" в Абкайк, международното летище „Крал Халид" в Рияд и летището „Крал Фахд" в Дама, пише БТА.

Подкрепяните от Иран хути предприеха серия от удари срещу Саудитска Арабия, като насочват дронове и ракети към енергийна инфраструктура, военни обекти и летища в кралството.

Те обаче многократно са отхвърляли отправяни от Рияд обвинения, че са изпращали дронове към Мека и Медина – двата най-свещени града за мюсюлманите.