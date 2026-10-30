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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23833073 www.24chasa.bg

Малка лодка атакува петролен танкер в Ормузкия проток

Виктория Костова
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Ормузкия проток

В Ормузкия проток петролен танкер беше атакуван от малка лодка, която прикрепи две експлозивни устройства към корпуса му.

Нападението е станало снощи вечерта на около 25 морски мили североизточно от град Хасаб, Оман, докато корабът е плавал на излизане от стратегическия проток.

Малката лодка се е приближила до левия борд на танкера и е прикачил експлозивите над водолинията.
 Последвалите детонации са предизвикали пожар в машинното отделение и временно са извели кораба от строя.

 Пожарът успешно е потушен от екипажа, всички моряци са в безопасност и няма данни за екологични щети. Танкерът е възобновил движението си към следващото пристанище. 

Към момента не е ясно кой стои зад атаката.

Тази атака бележи промяна в тактиката в сравнение с досегашните нападения в района, които се извършваха предимно с дронове, ракетни снаряди или стрелба от разстояние.

Инцидентът е част от силно ескалиралото напрежение в Ормузкия проток през октомври, където успоредно с това Иран съобщи за четири други танкера, запалили се след натъкване на морски мини в зони, контролирани от Техеран. 

Ормузкия проток

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