20-ият ЦК на ККП публикува официалното си комюнике от Петия пленум

На 29 октомври 2026 г. беше прието официалното комюнике от Петия пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия, който се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин. В заседанието участваха 162 членове и 117 заместник-членове на Централния комитет. Членове на Централната комисия за проверка на дисциплината и ръководни служители от съответните ведомства присъстваха като наблюдатели. В заседанието участваха като наблюдатели и представители на местно равнище, делегати на 20-ия конгрес на ККП, както и експерти и учени.

Заседанието беше ръководено от Политбюро на Централния комитет на ККП. Генералният секретар на Централния комитет на ККП Си Дзинпин произнесе реч.

Участниците изслушаха и обсъдиха доклада за работата на Политбюро, представен от Си Дзинпин. Те разгледаха и приеха Резолюцията на Централния комитет на ККП за последователното и всестранно строго управление на партията. Си Дзинпин представи обяснения по проекта на резолюцията.

Централният комитет на ККП даде пълна положителна оценка на работата на Политбюро след Четвъртия пленум. Участниците се съгласиха, че Политбюро на Централния комитет последователно прилага решенията на 20-ия конгрес на ККП и последвалите пленуми, като се придържа към общия принцип за постигане на напредък при запазване на стабилността и прилага изцяло и точно новата концепция за развитие. Политбюро насърчава изпълнението на „Петсферния интегриран план" и координира прилагането на „Четиристранната всеобхватна стратегия", като същевременно отчита взаимовръзката между вътрешната и международната обстановка, както и между развитието и сигурността. То полага последователни усилия за насърчаване на висококачественото икономическо развитие, развитието на социалистическата демокрация и върховенството на закона, работата в областта на публичността, идеологията и културата, подобряването на благосъстоянието на населението и изграждането на екологична цивилизация. Същевременно се полагат усилия за гарантиране на националната сигурност и социалната стабилност, задълбочаване на всестранното и строго управление на партията, укрепване на националната отбрана и военната модернизация, работата по въпросите на Хонконг, Макао и Тайван, както и развитието на дипломация с китайска специфика с големите държави. В резултат на тези усилия 14-ият петгодишен план беше успешно изпълнен, а 15-ият петгодишен план започна успешно. Така бяха постигнати нови успехи и напредък в делата на партията и държавата. Политбюро организира също обучение за утвърждаване и прилагане на правилна представа за политическите постижения и отбеляза 105-ата годишнина от основаването на ККП, с което допълнително обедини партията и хората от всички етнически групи в страната и мобилизира усилията им за общ напредък.

Пленумът направи преглед на над 100-годишната революционна история на партията и посочи, че способността на ККП да продължава успешно да постига резултати се корени във възвишения ѝ идеал за комунизъм, в ангажимента ѝ към великото дело на китайската нация и в отдадеността ѝ на стремежа към щастие за китайския народ и възраждане на китайската нация. Сред основните фактори са също последователното внимание към партийното изграждане във всеки исторически период, смелостта да се отстоява истината и да се поправят грешките, както и способността на партията непрекъснато да се укрепва и да разчита на собствените си сили и подкрепата на народа, за да решава проблемите си. Така тя се е превърнала в силно ръководно ядро на делото на партията и народа. В периодите на революцията, социалистическото строителство и реформите партията последователно разглежда изграждането си като велик проект, нов велик проект и, след 18-ия конгрес на ККП, като ново велико дело за задълбочаване на партийното изграждане през новата ера. В търсенето на отговор на историческия въпрос как да се избегне цикълът на възход и упадък на управлението тя формулира два подхода: „да остави народа да наблюдава правителството" и „самореволюцията". Това е уникален принос на ККП, записан в историята на марксисткото учение за изграждането на партията.

Пленумът даде висока оценка на големите постижения във всестранното и строго управление на партията през новата ера. Участниците се съгласиха, че с изключителна смелост и силно чувство за отговорност Централният комитет на ККП, начело със Си Дзинпин, се е изправил срещу сериозните проблеми на отслабеното, повърхностно и формално партийно ръководство, неефективното управление на партията и тревожните прояви в самата партия. Централният комитет решително и непоколебимо отстоява принципа за всестранно и строго управление на партията, като насочва усилията си към отстраняване на вътрешните проблеми, налага строга дисциплина и последователно се заема с решаването на основните проблеми. Тези действия коренно промениха състоянието на слабо и неефективно партийно управление, ограничиха редица дългогодишни злоупотреби, отстраниха дълбоко вкоренени проблеми и премахнаха сериозни скрити опасности в партията, държавата и армията. В резултат на тази революционна трансформация партията стана по-силна и по-устойчива. Всестранното и строго управление на партията през новата ера постави началото на нов етап в процеса на самореволюция на партията с над 100-годишна история. То допринесе за исторически постижения и дълбоки промени в делата на партията и държавата, като позволи на партията и народа да спечелят инициативата за по-нататъшното им развитие.

В хода на великата практика за управлението, изграждането и укрепването на партията през новата ера Централният комитет на ККП, начело с другаря Си Дзинпин, се съсредоточи върху важния въпрос: каква марксистка партия трябва да бъде изградена, за да управлява държавата в дългосрочен план, и как да бъде изградена тя. В тази връзка бяха формулирани поредица от нови концепции, идеи и стратегии, които оформиха идеите на Си Дзинпин за партийното строителство. Те обогатяват и развиват марксисткото учение за изграждането на партията и са важен резултат от теоретичните нововъведения на партията, постигнати чрез съчетаването на основните принципи на марксизма с конкретните условия в Китай и с отличната традиционна китайска култура. Те представляват кристализация на практическия опит и колективната мъдрост на партията и народа, важна съставна част от идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика през новата ера и осигуряват основополагащи насоки и ръководство за действие при задълбоченото осъществяване на новото велико дело по изграждането на партията през новата ера.

Всестранното и строго управление на партията разполага с редица благоприятни условия, но същевременно е изправено пред множество нови обстоятелства и предизвикателства. С дълбоките промени в международната обстановка, националните условия и самата партия задачите пред нея да обединява и ръководи народа в защитата на националния суверенитет, сигурността и интересите на развитието стават все по-трудни. Същото важи и за задачите по обединяването и ръководенето на народа за насърчаване на реформите и развитието, поддържане на обществената хармония и стабилност и запазване на авангардния и чист характер на партията. Всичко това поставя сериозни предизвикателства пред способността на партията да управлява, равнището на нейното ръководство, качеството на кадровия ѝ състав и способността ѝ да устоява на корупцията и да предотвратява израждането при новите условия. „Четирите изпитания" и „четирите опасности", пред които е изправена партията, са дългосрочни, сложни и сериозни. Цялата партия трябва, от стратегическа гледна точка на укрепването на способността ѝ да управлява в дългосрочен план и осъществяването на великото възраждане на китайската нация, дълбоко да осъзнае огромното значение на последователното и неотклонно задълбочаване на всестранното и строго управление на партията. Необходимо е да укрепи увереността си и да запази стратегическата си устойчивост, да прилага по-високи стандарти и по-конкретни мерки, да съхранява и използва пълноценно ценния опит от всестранното и строго управление на партията през новата ера, да отстранява и разрешава съществуващите наболели проблеми в нейното изграждане и да укрепва и развива благоприятната политическа обстановка, постигната в управлението и изграждането на партията.

За последователното и неотклонно задълбочаване на всестранното и строго управление на партията трябва да се отстояват марксизмът-ленинизмът, идеите на Мао Дзъдун, теорията на Дън Сяопин, важната концепция за „Трите представителства" и научната концепция за развитието. Необходимо е цялостно да се прилагат идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика през новата ера и задълбочено да се изучават и прилагат идеите му за партийното изграждане. Трябва да се съсредоточат усилията върху изпълнението на мисията и задачите на партията, да се прилагат общите изисквания за изграждането ѝ през новата ера и да се следва Уставът на партията като основен принцип. Необходимо е да се отстояват авангардният характер на партията, цялостното ѝ ръководство и централизираното и единно ръководство на Централния комитет, като се полагат усилия за повишаване на способността ѝ да управлява в дългосрочен план, запазване на нейния авангарден и чист характер и поддържане на неразривната ѝ връзка с народните маси.

Трябва непоколебимо да се придържаме към строгия подход и да усъвършенстваме системата за всестранно и строго управление на партията. Необходимо е политическото изграждане на партията да заеме водещо място, да се насърчава цялостното ѝ изграждане във всички аспекти и да се стимулират в максимална степен инициативността, активността и творческият дух на всички партийни членове. Партията трябва непрекъснато да се пречиства, усъвършенства, обновява и издига на по-високо равнище, последователно да укрепва своята политическа ръководна сила, идеологическа насочваща сила, организационна способност за мобилизиране на масите и обществена призивна сила. Целта е тя винаги да остане марксистка управляваща партия, която върви начело на ерата, ползва се с искрената подкрепа на народа, да издържа на всякакви изпитания и да запазва своята жизненост и енергия, както и да бъде здравото ръководно ядро на делото на социализма с китайска специфика.

Пленумът подчерта, че при последователното и неотклонно задълбочаване на всестранното и строго управление на партията трябва да се спазват следните принципи: да се служи на мисията и задачите на партията; политическото ѝ изграждане да заема водещо място; да се прилага всеобхватна строгост; да се следва подход, ориентиран към решаването на проблемите; да се отстояват правилните принципи и да се насърчават иновациите; да се дава личен пример отгоре надолу; да се управлява партията в съответствие с установените правила и разпоредби.

Пленумът прие систематичен план за последователното и неотклонно задълбочаване на всестранното и строго управление на партията и подчерта необходимостта от укрепване на партийния дух на комунистите. Планът предвижда стриктно прилагане на демократичния централизъм, изграждане на висококвалифициран кадрови състав, способен да поеме историческата отговорност за националното възраждане, и създаване на строга организационна система, обхващаща всички равнища и гарантираща ефективно изпълнение. Сред основните задачи са още неотклонното укрепване на дисциплината и коригирането на неправилните практики, последователното и интегрирано прилагане на механизмите за постигане на положение, при което никой не смее, не може и не иска да бъде корумпиран, управлението на партията чрез институции и в съответствие с установените правила, усъвършенстването на системата за надзор върху партията и държавата и засилването на отговорността за управлението и изграждането на партията.

Укрепването на партийния дух е основната задача на всестранното и строго управление на ККП. Всички партийни членове и кадри трябва да бъдат насърчавани да се придържат към характера и целите на ККП, да укрепват партийното си съзнание, съзнанието си за принадлежност към партията и усещането за своята авангардна роля. Те трябва да приемат укрепването на партийното си възпитание като задача за цял живот и да полагат усилия за утвърждаване на идеалите и убежденията си, укрепване на лоялността към партията, задълбочаване на грижата за народа, придържане към принципа „търсене на истината във фактите", поддържане на високи морални качества и запазване на почтеност и честност. Така те ще могат да останат лоялни, почтени и отговорни и винаги да съхраняват политическата си същност. Необходимо е да се засили възпитанието в лоялност към партията, да продължи обединяването на сърцата и укрепването на духа чрез иновативната теория на партията, да се подхранва партийният дух с добрите традиции на ККП и изтъкнатата традиционна китайска култура, както и да се усъвършенства партийният дух чрез практиката и да се повишава способността за неговото разпознаване.

На пленума беше посочено, че демократичният централизъм е основният организационен принцип и система на ръководство на партията, а прилагането му е вътрешно изискване за всестранното и строго управление на партията. Необходимо е да се усъвършенстват и прилагат всички институции на демократичния централизъм, да се развива пълноценно вътрешнопартийната демокрация и да се осигурява правилна централизация. Така ще могат да се използват по-добре политическите, организационните, институционалните и работните предимства на демократичния централизъм. Трябва да се поддържа и укрепва централизираното и единно ръководство на Централния комитет на ККП, да се повишава качеството на вътрешнопартийната демокрация и стриктно да се спазват правилата за обсъждане на въпроси и вземане на решения от ръководните органи. Необходимо е също да се регламентира изпълнението на служебните задължения и упражняването на правомощията от страна на „първите лица".

На пленума беше подчертано, че ключът към всестранното и строго управление на партията се крие в строгото управление на кадрите. Необходимо е да се прилага организационната линия на партията в новата епоха и да се спазват строги изисквания при обучението, подготовката, подбора, назначаването, управлението и надзора на кадрите. Целта е да се изгради висококачествен кадров състав, отличаващ се с политическа непоколебимост, високи професионални умения, добър работен стил и строга дисциплина. Трябва да се отстоява правилната ориентация при назначаването на кадри, да се извършват прецизен и научно обоснован подбор и назначения, както и да се насърчават кадрите да възприемат и прилагат правилна представа за политическите постижения. Необходимо е също да се укрепват способностите им за работа и предприемчивост, да се подобрява качеството на подготовката и подбора на перспективни млади кадри, да се засилват управлението и надзорът върху кадровия състав, както и да се подготвят, привличат и използват таланти във всички области.

Партийните организации на всички нива са основният субект на всестранното и строго управление на партията. Необходимо е системно да се насърчава изграждането на партийни организации на всички нива и във всички области, да се укрепват техните политически и организационни функции и да се гарантира, че партийната линия, насоките и политиките, както и решенията и разпорежданията на Централния комитет на ККП, се изпълняват съгласувано, прецизно и ефективно. Трябва да се използва примерната роля на партийните организации в централните и държавните органи, да се укрепват функциите на местните партийни комитети и координирано да се развива изграждането на партийни организации на най-ниско равнище във всички области. Необходимо е също да се обърне специално внимание на партийното изграждане в нововъзникващите области, да се укрепва редиците на партийните членове и да се усъвършенстват механизмите за взаимодействие между партийните организации на всички нива.

Коригирането на стила на работа и засилването на дисциплината са важни мерки за всестранното и строго управление на партията. Необходимо е да се съчетават укрепването на партийния характер, подобряването на стила на работа и спазването на дисциплината, както и да се координират усилията за подобряване на работния стил, засилване на дисциплината и борба с корупцията. Трябва да се задълбочи прилагането на натрупания опит във всестранното и строго управление на партията, като се започне от подобряването на стила на работа. Необходимо е последователно да се повишава качеството на работата, партията да се управлява и ръководи чрез строга дисциплина и усилията да се обединяват чрез поддържане на добър имидж. Трябва правилно да се прилага партийната линия за работа с масите в новата епоха, неотклонно да се спазва духът на Осемте разпоредби на Централния комитет на ККП, да се насърчава превръщането на добрия работен стил в устойчива и дългосрочна практика, да се засилва строгото прилагане на дисциплината и да се използва пълноценно ролята на дисциплинарното образование за налагане на ограничения, осигуряване на гаранции и стимулиране на добрите практики.

На пленума беше подчертано, че никой не трябва да си позволява и никой не може да иска да бъде корумпиран. Това е важна стратегия за всестранното и строго управление на партията и основна насока в борбата срещу корупцията. Трябва да се има предвид, че ККП няма други интереси освен тези на работническата класа и широките народни маси и че партията е несъвместима с корупцията. Необходимо е решително да се следва пътят на борбата с корупцията с китайска специфика и да се укрепва централизираното и единно ръководство на Централния комитет на ККП върху тази дейност. Трябва да се обръща по-голямо внимание на едновременното отстраняване на симптомите и първопричините, както и на системния подход към проблема. Необходимо е да се отстоява цялостна политика, основана на строги наказания, прецизно управление и ефективна превенция, за да се води борбата с корупцията докрай. Трябва да се поддържа силен натиск върху корупционните прояви, да се засилят ограниченията и надзорът върху упражняването на властта, да се укрепва идеологическата основа за почитане на честността и отхвърляне на корупцията, както и да се повишава цялостната ефективност на интегрирания подход, насочен към постигането на положение, при което никой не смее, не може и не иска да бъде корумпиран.

Укрепването на системата от вътрешнопартийни нормативни актове е дългосрочна и фундаментална стратегия за всестранното и строго управление на партията. Необходимо е Уставът на партията да се утвърди като основен нормативен акт за цялата партия, да се задълбочи реформата на институциите за партийно изграждане и да се насърчава органичното съчетаване на управлението на държавата съгласно закона с управлението на партията съгласно нейните правила. По този начин ще се осигурят стабилни институционални гаранции за последователното напредване на всестранното и строго управление на партията. Трябва да се усъвършенства системата от вътрешнопартийни нормативни актове, да се повиши ефективността на тяхното прилагане и решително да се премахнат неписаните правила.

По-нататъшното усъвършенстване на системата за надзор върху партията и държавата е предпоставка за всестранното и строго управление на партията. Партийните комитети и партийни групи трябва да засилят цялостния надзор и да усъвършенстват системата за двойно ръководство в работата по дисциплинарен контрол и надзор. Необходимо е да се насърчава по-дълбоката интеграция и ефективното взаимодействие между вътрешнопартийния надзор и надзора във всички сфери, като се използва водещата роля на инспекционните проверки в цялостната система за надзор.

Последователното напредване на всестранното и строго управление на партията е обща политическа отговорност на цялата партия. Необходимо е ясно да се поеме отговорността за управлението и дисциплината в партията, да се усъвършенства системата за поемане на лична отговорност и да се осигури единна координация. Трябва също да се оптимизира механизмът за оценка на изпълнението на тези отговорности и да се прилагат строги мерки за търсене на отговорност при неефективно управление и дисциплина в партията или при възникване на сериозни проблеми.

На пленума беше посочено, че задълбоченото изучаване на духа на пленума е важна политическа задача за цялата партия през настоящия и следващия период. Необходимо е да се задълбочи изучаването на духа на пленума, да се засили организационното ръководство и последователно да се полагат усилия за решаването на основните проблеми, така че да се гарантира изпълнението на приетите решения.

Всички текущи задачи трябва да се изпълняват с необходимото внимание и последователност. Трябва да се отстоява основният принцип на работа – „стабилност и напредък", да се прилага изцяло, точно и всестранно новата концепция за развитие и да се ускори изграждането на новата структура на развитие. Необходимо е да се използват пълноценно макроикономическите политики, да се разкрие в дълбочина потенциалът на вътрешното търсене и да се задълбочат допълнително реформите и отварянето. Целта е да се насърчи устойчивото развитие на икономиката в посока на по-високо качество и по-добра ефективност, да се гарантира изпълнението на основните цели и задачи за икономическо и социално развитие през тази година и да се постави добро начало на 15-ия петгодишен план.

Необходимо е да се координират развитието и сигурността, да се засилят усилията за изграждане на система от общодостъпни основни обществени услуги, гарантиращи минималните потребности на населението, както и да се обърне необходимото внимание на безопасността на производството, предотвратяването и намаляването на бедствията, оказването на помощ при бедствия, безопасността на храните и лекарствата и поддържането на социалната стабилност.

Трябва да се укрепят и надградят постигнатите резултати от обучението за утвърждаване и прилагане на правилната представа за политическите постижения. Във връзка с промените в ръководството трябва да се организира обучение по тази тема за новоназначените членове на ръководните екипи, особено за „първите лица". Целта е те да бъдат насочвани и мотивирани съзнателно да се придържат към принципа, че партията е създадена в името на общественото благо, да работят за благото на народа, да вземат научно обосновани решения и да действат конкретно и ефективно. Така те ще могат да постигат политически резултати в полза на народа чрез реални действия.

На пленума беше решено 21-вият конгрес на Китайската комунистическа партия да се проведе в Пекин през втората половина на 2027 г. Той ще бъде изключително важен за основното осъществяване на социалистическата модернизация и за напредъка към втората стогодишна цел. Това ще бъде значимо събитие в политическия живот на партията и държавата. Под ръководството на партията различните националности в страната трябва да се обединят и да положат общи усилия за основното осъществяване на социалистическата модернизация. Необходимо е непрекъснато да се открива нова страница в цялостното насърчаване на изграждането на модерна социалистическа държава и великото дело на националното възраждане, като с реални действия се осигури успешното провеждане на 21-вия конгрес на ККП.

На пленарното заседание Джан Шънмин бе избран за член на Политбюро на ЦК на ККП.

В съответствие с разпоредбите на Устава на ККП бе решено кандидат-членовете на ЦК Лу Дунлян, Бао Ган, Син Шанпин, Цю Инпу, Лю Дзюн, Джу Тиеншу, Джу Гуосиен, Лиу Дзюн, Лиу Дзие и Лиу Цян да бъдат повишени в членове на Централния комитет на ККП.

Пленарното заседание разгледа и прие доклада на Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина за сериозните нарушения на дисциплината и закона, допуснати от Ма Синжуей, Лан Тиенли, Лиу Дзиенчао, Уан Лися, Дзин Джуанлун, Лей Фанпей, И Хуейман, Уан Сянси, Сун Шаочън, Ли Юндзъ, Фей Дунбин, У Шънхуа, Ю Дзиенфън, Юен Дзие, Джан Джунян, Уън Ган, Дзин Дунхан и Фан Хунуей, както и доклада за проверка на Централната военна комисия на ЦК на ККП относно сериозните нарушения на дисциплината и закона, свързани с Джан Йоуся, Лиу Джънли, Уан Жънхуа, Лиу Цинсун, Хуан Мин, Ли Цяомин, Ли Уей, Джан Хунбин, Уан Хайдзян, Джан Лин, Уан Пън, Лиу Фацин, Ян Чън, Джун Шаодзюн, Джао Сяоджъ и Фан Йонсян. Потвърдено беше и взетото по-рано решение от Политбюро на ЦК на ККП за изключване от партията на Ма Синжуей, Джан Йоуся, Лиу Джънли, Лан Тиенли, Лиу Дзиенчао, Уан Лися, Дзин Джуанлун, Лей Фанпей, И Хуейман, Уан Сянси, Сун Шаочън, Уан Жънхуа, Лиу Цинсун, Хуан Мин, Ли Цяомин, Ли Уей, Джан Хунбин, Уан Хайдзян, Джан Лин, Уан Пън, Лиу Фацин, Ян Чън, Джун Шаодзюн, Джао Сяоджъ, Фей Дунбин, У Шънхуа, Ю Дзиенфън, Юен Дзие, Джан Джунян, Уън Ган, Дзин Дунхан, Фан Хунуей и Фан Йонсян, както и за отстраняване от партийните длъжности на Ли Юндзъ.

Пленумът призова цялата партия да се сплоти още по-тясно около Централния комитет на ККП начело със Си Дзинпин и последователно да прилага идеите на китайския председател за социализма с китайска специфика в новата ера. Беше подчертана необходимостта от по-нататъшно укрепване и усъвършенстване на партийното управление, както и от последователно задълбочаване на цялостното и строго управление на партията. Целта е да се открие нов етап в изграждането и укрепването на партията през новата ера, да се обединят и поведат хората от всички етнически групи в страната в усилията за изграждане на модерна социалистическа държава и за цялостно осъществяване на великото възраждане на китайската нация чрез модернизация в китайски стил.