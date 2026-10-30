Украйна унищожила два руски военни самолета Су-34 при ракетна атака

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Украинските сили са унищожили два руски военни самолета Су-34 при ракетна атака дълбоко във вътрешността на Руската федерация. Това каза президентът на Украйна Володимир Зеленски в редовното си вечерно обръщение.

Зеленски заяви, че е получил доклад за две проведени ракетни атаки, при които са ликвидирани двата самолета Су-34 и допълнително е поразена руска пускова установка за балистични ракети „Искандер".

„Благодаря ви, момчета, за резултата" - така президентът специално благодари към украинските бойци за постигнатия резултат.

Според данни на украинските Военноморски сили, операцията е извършена дълбоко в руския тил (на над 450 км от фронтовата линия) срещу военното летище „Мариновка" във Волгоградска област, като са използвани украински крилати ракети „Нептун".

Ако информацията е вярна, това ще е вторият успешен украински ракетен удар по руско военно летище за този месец, пише БТА. Руската армия не е коментирала твърденията на украинската страна.

Този тип самолет бе приет официално на въоръжение през 2014 г. Той беше активно използван в руската военна кампания в Сирия и играе ключова тактическа роля във войната в Украйна, където служи като основна платформа за пускане на планиращи бомби.

Според международни и украински източници към края на октомври 2026 г. Русия е загубила десетки бройки от този модел по време на конфликта, включително последните докладвани от Киев случаи на унищожени два самолета при удар по военновъздушна база във Волгоградска област. В същото време руският военнопромишлен комплекс продължава регулярно да доставя нови партиди от модифицирания вариант Су-34М за нуждите на своите ВКС.