Тръмп отмени предизборните си митинги в Айова и Канзас, почва "72-часов маратон" с видеосрещи

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Американският президент Доналд Тръмп отмени планираните си предизборни митинги на място в щатите Айова и Канзас броени дни преди междинните избори в САЩ.

Вместо традиционните събития с физическо присъствие, Националният комитет на Републиканската партия (RNC) обяви, че Тръмп започва „72-часов спринт". Президентът ще проведе над 20 виртуални и телефонни срещи - „телемитинги", за да подкрепи републиканските кандидати в различни щати в цялата страна.

По този начин посланията на Тръмп ще достигнат до повече избиратели в повече от 20 щата в края на кампанията за междинните избори, смята той.

По план Тръмп трябваше да участва в митинг в Канзас в събота, а на следващия ден да излезе пред поддръжници на Републиканската партия в Айова.

Планирани са „телемитинги" за близо 20 щата, като е възможно да бъдат обявени и още подобни събития.

Тръмп в четвъртък се отправи към Южна Каролина за втори път за последния месец, което е знак за безпокойството на републиканците относно възможността Дарлин Греъм да се справи със съперничката си от Демократическата партия Ани Андрюс за ключово място в Сената.

Избирателите в Южна Каролина не са изпращали представител на Демократическата партия в Сената от близо три десетилетия. Андрюс, която е педиатър по професия, обаче призовава гласоподавателите, търсещи промяна, да „опитат нещо ново за разнообразие", пише БТА.

Очаква се републиканците да влязат в оспорвани битки също и в Тексас, Канзас, Охайо, Айова и Аляска. И двете партии следят внимателно и развитието на предизборната надпревара в Мисисипи.