Петима нови италиански активисти са арестувани, докато берат маслини в Западния бряг

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Петима нови италиански активисти са задържани от Израел на окупирания Западен бряг, докато берат маслини с палестинци.

Това се случва седмица след като петима италианци които бяха арестувани от израелските сили, докато помагат на палестинци да берат маслини. Израел тогава заяви, че италианските граждани са се намирали в зона, за която не е имало предварително издадено от израелските сили разрешение за селскостопански дейности.

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви, че тези активисти „не са извършили никакво престъпление" и определи задържането им като недопустимо.

Сега Министерството на външните работи на Италия също призова за незабавно освобождаване на петимата италианци. Активистите са били задържани край село Лубан аш Гарби, „където заедно с палестински селяни са събирали маслини".

Рим настоява за „незабавни разяснения относно обстоятелствата около ареста", пише още в изявлението на италианското министерство.

Израел е подложен на международни критики заради насилието, упражнявано от еврейски заселници по време на събирането на маслини. Правозащитни организации ежедневно документират атаки срещу палестинци на Западния бряг. Активисти оказват подкрепа на палестинските селяни, които събират маслини въпреки заплахите от страна на екстремистки заселници, пише БТА.