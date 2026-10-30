Нетаняху печели изборите в Израел, но не запазва мнозинството си

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Блокът на израелския премиер Бенямин Нетаняху печели изборите в Израел. Той обаче няма да запази мнозинството си в Кнесета, показват окончателните резултати от парламентарните избори.

Нетаняху печели най-много места на провелите се парламентарни избори на 27 октомври в Израел, но остава без необходимото мнозинство от 61 гласа за самостоятелно съставяне на правителство.

Дясната и крайнодясна коалиция на Нетаняху спечели 53 места в 120-местния Кнесет, докато партията на премиера "Ликуд" остава най-голямата партия с 27 места.

Опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот печели 48 места, се посочва в изявлението на Избирателната комисия.

Резултатите потвърждават и значимия пробив на двете арабски листи - Раам и Обединената листа, които заедно получават 19 места и се очертават като значим фактор. Вчера тези партии бяха обвинени в изборни измами от блока на Нетаняху. Официални лица и медии по-специално съобщиха, че тези партии са получили финансиране от Катар, за да купуват гласове.

Службата за вътрешна сигурност ("Шин Бет") заяви, че разследва предполагаеми нарушения, въпреки че посочи, че разследването няма за цел да "инкриминира цяла общност, която е гласувала демократично и законно".

"Разследването продължава паралелни с процеса, воден от Централната избирателна комисия. Ние нямаме влияние върху крайните резултати, които ще бъдат предадени на президента", се добавя в изявлението на службата, предава БТА.

Окончателните резултати ще бъдат официално изпратени на президента Ицхак Херцог в сряда, който след това ще започне процес на консултации с лидерите на партиите, представени в следващия Кнесет, преди да възложи на един от тях да се опита да сформира правителство. Липсата на мнозинство на този етап затруднява преговорите, които могат да продължат със седмици.