Хакнаха най-голямата криптоборса в света

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Хакерът все още разполага с огромна сума от откраднати активи

Цените на основните криптовалути се сринаха след инцидента

Гигантът в областта на криптовалутите Binance съобщи в четвъртък, че цифрови активи на стойност 6,3 млрд. долара са били засегнати от „най-голямата хакерска атака в историята"

Най-голямата криптоборса в света заяви, че около половината от тези активи са били замразени с помощта на други платформи, като добави, че ще „покрие всички загуби".

Първоначалните проверки показват, че инцидентът вероятно е свързан с лаптопа на инженер, който е бил компрометиран, което е позволило на хакер да извърши неразрешени тегления, съобщи Binance.

Две аналитични фирми приписват инцидента, който надминава рекордната хакерска атака за 1,5 млрд. долара срещу борсата Bybit през 2025 г., на севернокорейска хакерска група, наречена TraderTraitor.

Компанията за разследвания, използваща изкуствен интелект, TRM Labs, заяви в доклад, че няколко елемента от атаката срещу Binance приличат на по-ранни инциденти, свързани със Северна Корея, включително хакването на Bybit.

Глобалният ръководител по политиките на TRM Labs Ари Редборд заяви пред Би Би Си, че хакването на Binance е „преломна точка", която не прилича на нищо, което индустрията е виждала досега.

Хакерът все още разполага с огромна сума от откраднати активи, което означава, че усилията за проследяване и възстановяване на средствата са далеч от края си, добави Редборд.

Chainalysis, друга компания за криптоанализ, също заяви, че има „голяма увереност", че севернокорейската група е свързана с хакването.

Ерик Джардин, ръководител на отдела за изследвания в Chainalysis, призова всички борси да останат бдителни, тъй като платформите са привлекателни цели за хакерите поради огромната стойност на активите.

Инцидентът засяга Binance.com – докато значително по-малката криптоплатформа Binance.US, която предоставя услуги за търговия специално за жители на САЩ, заяви, че тя не е засегната от проблема.

Две други големи криптоплатформи, Tether и Circle, заявиха, че са замразили активи на обща стойност около 2,4 млрд. долара в отговор на потенциалния хак на Binance.

Изпълнителният директор на Circle, Джереми Алар, заяви, че фирмата му „следи отблизо съобщенията за потенциална хакерска атака, свързана с Binance", и че компанията му е замразила активи на стойност над 800 млн. долара, свързани с инцидента.

Circle е съосновател на USDC – една от най-големите в света криптовалути, обезпечени с американски долари.

Изпълнителният директор на Tether Паоло Ардоино заяви, че компанията му е замразила около 1,6 млрд. долара, „свързани с потенциална хакерска атака срещу борсата Binance".

„Защитата на сектора и на нашите партньори е наш основен приоритет", заяви Ардоино, чиято компания емитира криптовалута, известна като USDT.

World Liberty Financial, криптокомпания, свързана с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото семейство, заяви, че е работила съвместно с партньорите си за замразяване на откраднатите средства.

Криптоборсата Coinbase заяви, че инцидентът не я е засегнал и че следи развитието на ситуацията.

Няколко наблюдатели на криптоиндустрията изразиха опасения относно потенциална хакерска атака срещу Binance часове преди борсата да потвърди проблема със сигурността.

Binance, основана в Китай през 2017 г., позволява на потребителите да търгуват с дигитални активи и се оценява, че има над 300 милиона регистрирани потребители по целия свят.

Борсата е обект на регулаторен контрол по целия свят.

През 2024 г. компанията съобщи, че управлява активи на стойност над 160 млрд. долара.

След съобщенията за инцидента цената на биткойна спадна с повече от 4%. Цените на други основни криптовалути, включително Ethereum и Solana, също отбелязаха рязък спад.