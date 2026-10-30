Русия удари военни и енергийни съоръжения в Украйна

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Руските въоръжени сили нанесоха масирани комбинирани удари с ракети и дронове по ключови обекти от енергийната система в Киев и пристанищната инфраструктура край Одеса.

Конфликтът отбелязва сериозна вълна от атаки в края на октомври, насочени срещу украинската логистика и енергетика в навечерието на зимния период.

Ударени са военни съоръжения в Украйна, поразена е и енергийна инфраструктура в и около Киев, както и в Днепропетровска област. Руските сили са ударили и пристанищни съоръжения в Одеска област, и товарни кораби, за които се твърди, че са използвани от армията.

Руското Министерство на отбраната потвърди продължаващите атаки по черноморската логистика. Ударите по пристанищните терминали в Одеса и съседния град Черноморск бяха насочени срещу складове с гориво-смазочни материали и съоръжения за акостиране. Беше поразен и сухотоварен кораб, плаващ към пристанището на Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал товари с военно предназначение.

Президентът Володимир Зеленски определи тези координирани атаки като "сериозна ескалация срещу логистиката на страната", докато международните наблюдатели посочват, че Кремъл умишлено засилва натиска над цивилната инфраструктура преди зимата, за да предизвика дестабилизация и прекъсвания в електрозахранването.