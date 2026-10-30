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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23833252 www.24chasa.bg

Служител на украинската Запорожка АЕЦ е бил убит при атака с дрон

Виктория Костова
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В Запорожка област аварийните прекъсвания засягат само промишлените потребители Снимка: Pixabay

Служител на украинската Запорожка АЕЦ е бил убит при атака с дрон. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия. Не оповести обаче подробности за атаката, нито кой стои зад нея.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси отново призова за военна сдържаност в района на атомната централа.

„МААЕ беше уведомена, че... в резултат на удар с безпилотен летателен апарат е загинал служител на Запорожката АЕЦ. Според наличната информация загиналият е работил като заварчик в централизирания ремонтно-технически цех на електроцентралата", пише в публикувано в Екс изявление на ядрения надзорен орган на ООН.

В Запорожка област аварийните прекъсвания засягат само промишлените потребители Снимка: Pixabay

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