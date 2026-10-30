Кметът на Москва: Тази нощ беше една от най-масираните атаки над града за последните две години

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Руската столица и регионът са били подложени на една от най-масираните атаки с безпилотни летателни апарати през нощта. Това заяви кметът на Москва Сергей Собянин.

Атаката е една най-големите през последните две години. Според публикуваната информация от 20,30 ч. на 29 октомври до 07,30 ч. тази сутрин над Московска област са летели 862 дрона.

"Голяма част от тях са унищожени от силите за противовъздушна отбрана на далечно разстояние, 170 безпилотни летателни апарата са неутрализирани при приближаването им към Москва", написа кметът в приложението "Макс".

По-рано той информира, че в нощта на 19 срещу 20 септември е била отразена най-масираната украинска атака срещу руската столица, когато силите за ПВО унищожиха над 1600 дрона, 450 от които близо до Москва.

Вследствие на масирания удар бяха въведени временни ограничения и спиране на работата на три от основните летища край руската столица.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев написа в "Макс", че областта е атакувана над сто пъти през последните часове. При нападенията е убита една гражданка, а други 10 души са били ранени.

"По време на целенасочена атака на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) срещу Краснояружски окръг загина жена. В Грайворонски и Шебекински окръзи бяха ранени десет души. Двама от тях са в тежко състояние. На пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ", написа той.