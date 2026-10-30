Руският омбудсман: Хуманитарното примирие в украинския град Олешки се спазва

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Хуманитарното примирие в окупирания от руските сили украински град Олешки остава в сила, а руската и украинската страна напълно изпълняват ангажиментите си.

Това написа в приложението Телеграм руският омбудсман Яна Лантратова.

Примирието в украинския град, който се намира в Херсонска област, влезе в сила сутрин на 27 октомври 2026 г. и е договорено с посредничеството на САЩ с участието на Мелания Тръмп. Предвидено е да трае 6 дни - до 22:59 ч. украинско време в неделя, 1 ноември.

Местните жители ще могат да напуснат Олшеки до 14 ч. местно време днес (13 ч. българско).

Целта на примирието е да осигури временно прекратяване на огъня за евакуация на цивилни граждани, хиляди чакащи извеждане. Както и доставка на критични хуманитарни помощи, храна и лекарства за населението, което е подложено на постоянен обстрел.

Двама души, включително един сапьор, са загинали докато са разминирали Олешки, каза Лантратова. Тази сутрин тя се срещна с украинския парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец в града.