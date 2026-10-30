Мерц с предложение - да се създаде нов глобален политически съюз за свободна търговия

Германският канцлер Фридрих Мерц официално предложи да се създаде нов глобален политически алианс за свободна търговия, базиран на международните правила. Идеята му беше обяснена по време на Азиатско-тихоокеанската конференция на германския бизнес в Сеул.
Инициативата е ключов акцент от неговата петдневна обиколка в Азия, която обхваща Сингапур, Япония и Южна Корея.
Предложението е насочено към противодействие на едностранните действия в икономиката, автократичната политика на сила, незаконните мита и икономическата принуда. То идва в контекста на опасенията от нови американски мита и държавно субсидираната индустриална експанзия на Китай.
Мерц уточни, че новата мрежа няма за цел да замести СТО, а да функционира паралелно и да стимулира нейните спешни реформи. Членовете на новия алианс биха могли колективно да признават решенията на блокирания в момента апелативен орган на СТО като задължителни.
Канцлерът се застъпи за много по-тясно свързване на Европейския съюз с Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP), както и за бъдещо споразумение с държавите от АСЕАН.
Мерц подчерта необходимостта от "намаляване на риска" без пълно икономическо отцепване, като посочи Южна Корея като ключов високотехнологичен партньор за съвместна работа в секторите на полупроводниците, батериите и индустриалния изкуствен интелект.