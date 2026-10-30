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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23833444 www.24chasa.bg

Мерц с предложение - да се създаде нов глобален политически съюз за свободна търговия

Виктория Костова
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Фридрих Мерц Снимка: Снимка: КМГ

Германският канцлер Фридрих Мерц официално предложи да се създаде нов глобален политически алианс за свободна търговия, базиран на международните правила. Идеята му беше обяснена по време на Азиатско-тихоокеанската конференция на германския бизнес в Сеул. 

Инициативата е ключов акцент от неговата петдневна обиколка в Азия, която обхваща Сингапур, Япония и Южна Корея. 

Предложението е насочено към противодействие на едностранните действия в икономиката, автократичната политика на сила, незаконните мита и икономическата принуда. То идва в контекста на опасенията от нови американски мита и държавно субсидираната индустриална експанзия на Китай.

Мерц уточни, че новата мрежа няма за цел да замести СТО, а да функционира паралелно и да стимулира нейните спешни реформи. Членовете на новия алианс биха могли колективно да признават решенията на блокирания в момента апелативен орган на СТО като задължителни.

Канцлерът се застъпи за много по-тясно свързване на Европейския съюз с Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP), както и за бъдещо споразумение с държавите от АСЕАН.

Мерц подчерта необходимостта от "намаляване на риска" без пълно икономическо отцепване, като посочи Южна Корея като ключов високотехнологичен партньор за съвместна работа в секторите на полупроводниците, батериите и индустриалния изкуствен интелект.

Фридрих Мерц

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