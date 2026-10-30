Русия атакува Киев с балистични ракети, има загинал

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Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети. Това написа кметът на Киев Виталий Кличко в социалната мрежа Телеграм.

Русия е атакувала Киев с балистични ракети, като столичната военна администрация съобщи за най-малко един убит.

Кличко призова хората да се укрият до второ нареждане. По думите му в гъстонаселения Дарницки район има поразени складови постройки, които в момента горят.

„Отломки от ракета в двора на един от жилищните комплекси Днепровски район", добави кметът на украинската столица.

Нападението идва на фона на постъпваща разузнавателна информация за нови руски планове за удари с балистични ракети и засилващ се натиск върху транспортните и енергийните връзки в Киев.