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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23833498 www.24chasa.bg

Русия атакува Киев с балистични ракети, има загинал

Виктория Костова
1984
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Балистична ракета. Снимката е илюстративна. Снимка: Туитър

Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети. Това написа кметът на Киев Виталий Кличко в социалната мрежа Телеграм.

Русия е атакувала Киев с балистични ракети, като столичната военна администрация съобщи за най-малко един убит.

Кличко призова хората да се укрият до второ нареждане. По думите му в гъстонаселения Дарницки район има поразени складови постройки, които в момента горят.

„Отломки от ракета в двора на един от жилищните комплекси Днепровски район", добави кметът на украинската столица.

Нападението идва на фона на постъпваща разузнавателна информация за нови руски планове за удари с балистични ракети и засилващ се натиск върху транспортните и енергийните връзки в Киев.

Балистична ракета. Снимката е илюстративна.

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