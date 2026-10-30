24-часова стачка блокира пристанища в Гърция: Спрени фериботи, протести в Пирея и Солун

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Сериозни затруднения във фериботните превози се очакват днес, 30 октомври, в Гърция заради 24-часова стачка на три моряшки синдиката. Протестните действия обхващат някои от най-големите пристанища в страната, включително Пирея, Рафина, Лаврио, Патра и Игуменица. В Солун е насрочен протест и шествие тази вечер.

Стачката е организирана от Общогръцкия съюз на инженерите от търговския флот (PEMEN), синдиката на машинните екипажи „Стефенсон" и Общогръцкия съюз на моряците (PENEN).

Според синдикалните съобщения се очакват сериозни нарушения на разписанията и в пристанищата Елевсина и Рио–Антирио. Не е изключено част от планираните пътувания да бъдат отменени.

В Пирея е обявена стачна демонстрация от 10:00 часа на площада пред Общинския театър. Моряшкият синдикат PENEN организира предварителен сбор от 9:15 часа пред църквата „Света Троица", срещу сградата на Моряшкия осигурителен фонд.

В Солун протестиращите ще се съберат в 19:30 часа при паметника на Венизелос, откъдето ще започне шествие. Демонстрацията ще има и антивоенен характер.

Основните искания на моряците са свързани с безопасността на корабните екипажи в районите на военни конфликти, увеличаване на заплащането и подобряване на условията на труд.

Синдикатите PEMEN и „Стефенсон" настояват за 12% увеличение на възнагражденията по колективните трудови договори, въвеждане на 35-часова работна седмица, седемчасов работен ден и задължително присъствие на лекар на корабите.

От PENEN предупреждават, че военните конфликти в Черно море и Персийския залив създават нарастващи рискове за моряците. Организацията посочва данни за нападения срещу търговски кораби, които обаче не са независимо потвърдени.

Към протестните действия се присъединява и Федерацията на постоянните служители в гръцките пристанища (OMYLE), която обяви тричасово прекъсване на работа от 10:00 до 13:00 часа.

Служителите настояват за защита на работните места, колективни трудови договори и участие в решенията за управлението на пристанищата. Те се противопоставят и на използването на пристанищната инфраструктура за военни цели.

Протестите са част от международна синдикална инициатива, в която според организаторите участват представители на над 100 пристанища в десетки държави на четири континента.

Какво трябва да знаят българите, пътуващи в Гърция?

Стачката може да засегне както фериботите до гръцките острови, така и връзките между континенталната част на страната и пристанищата с редовен пътнически трафик.

Особено внимание трябва да обърнат пътуващите през Пирея, Рафина, Лаврио, Патра и Игуменица, както и използващите фериботната връзка Рио–Антирио.

Препоръчително е пътниците да проверят статуса на конкретния си курс при превозвача, преди да тръгнат към пристанището. Обявената стачка не означава непременно, че всички фериботи в Гърция са спрени.