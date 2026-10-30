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https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23833554 www.24chasa.bg

Хутите отрекоха да са нападали Мека

Виктория Костова
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Йеменските бунтовници хути отрекоха да са атакували Мека. Снимка: Архив/ Twitter/@tykestakeonit

Йеменските бунтовници хути отрекоха да са нападали Мека. Изявлението им е часове след като водената от Рияд коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила дрон, изстрелян от групировката в района на Мека.

Военният говорител на хутите Яхия Сария отхвърли като неверни твърденията на коалицията в публикация в социалната мрежа „Екс", като заяви, че групировката не е извършвала никаква операция срещу саудитска територия. Той добави, че нейните операции са насочени срещу саудитски петролни обекти и военни бази.

Подкрепяните от Иран хути неведнъж са извършвали нападения срещу Саудитска Арабия отвъд йеменската граница, насочени срещу военни обекти, летища и енергийна инфраструктура.

Групировката многократно е отричала да атакува Мека и Медина – двата най-свещени града за исляма, като е отхвърляла и предишни обвинения на водената от Саудитска Арабия коалиция, че е изстрелвала дронове към тях.

Йеменските бунтовници хути отрекоха да са атакували Мека. Снимка: Архив/ Twitter/@tykestakeonit

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