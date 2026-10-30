Крал Чарлз III пристигна в Гвиана

Британският крал Чарлз Трети пристигна в Гвиана. Визитата е втората спирка от неговата 9-дневна карибска обиколка, която започна по-рано тази седмица на Бахамските острови.
Чарлз е в южноамериканската държава по покана на гвианския президент Ирфаан Али, който публично поиска извинение, докато някои карибски лидери настояват да получат репарации за робството.
Гвиана е бивша британска колония, която беше мястото на едно от най-големите въстания на роби на Карибите по време на колониалната епоха. Страната сега е снаселение около 840 000 душ. Напоследък се превърна в една от най-големите офшорни производителки на петрол, след като преди повече от десетилетие край бреговете ѝ бяха открити огромни залежи на петрол.
Чарлз посети за последно страната през 2000 г. като принц.
Планирано е той да се срещне с Али, собственици на бизнеси и лидерите, известни като "тошао", на индиански села. Очаква се разговорите да се фокусират върху климата, търговията и развитието, но някои карибски лидери заявиха, че репарациите за робство трябва да доминират в разговорите.
Около 36% от населението на Гвиана е чернокожо, а 50% са източноиндийци - потомци на наемни слуги от Индия, доведени в южноамериканската страна след премахването на робството.