Крал Чарлз III пристигна в Гвиана

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Британският крал Чарлз Трети пристигна в Гвиана. Визитата е втората спирка от неговата 9-дневна карибска обиколка, която започна по-рано тази седмица на Бахамските острови.

Чарлз е в южноамериканската държава по покана на гвианския президент Ирфаан Али, който публично поиска извинение, докато някои карибски лидери настояват да получат репарации за робството.

Гвиана е бивша британска колония, която беше мястото на едно от най-големите въстания на роби на Карибите по време на колониалната епоха. Страната сега е снаселение около 840 000 душ. Напоследък се превърна в една от най-големите офшорни производителки на петрол, след като преди повече от десетилетие край бреговете ѝ бяха открити огромни залежи на петрол.

Чарлз посети за последно страната през 2000 г. като принц.

Планирано е той да се срещне с Али, собственици на бизнеси и лидерите, известни като "тошао", на индиански села. Очаква се разговорите да се фокусират върху климата, търговията и развитието, но някои карибски лидери заявиха, че репарациите за робство трябва да доминират в разговорите.

Около 36% от населението на Гвиана е чернокожо, а 50% са източноиндийци - потомци на наемни слуги от Индия, доведени в южноамериканската страна след премахването на робството.