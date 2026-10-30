Убиха последната свободна медия в Русия -"Новая газета" оцеля 33 г., но на 9 ноември ще изгаси осветлението

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Успявахме да работим във войната, но сега е свършено, озовахме се в "зона на смъртта"

Това не е само нашата история, а на общество и държава, които са систематично смазвани

При сегашния политически режим шестима журналисти от медията бяха убити - Игор Домников, Юрий Шчекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталия Естемирова.

Човешките права и свободи са премахнати в нашата страна

Убити сме! Така последният руски независим вестник - "Новая газета" съобщи на сайта си, че медията прекратява работа след 33 години.

"На 9 ноември ще изключим осветлението в дома, в който живеем от 30 години, ще изключим сървърите си и ще си тръгнем. Вестникът вече не съществува. Руските власти и руските служби за сигурност принудиха редакционния ни екип да прекрати дейността си", пише медията.

Изданието е основано през април 1993 г. и е известно с разследванията си за корупция, нарушения на човешките права и действията на руските власти.

През 2022 г., когато започна войната в Украйна, изданието спря печатното си издание под натиск от руските власти и публикуваше само онлайн.

Медията е създадена от група журналисти, напуснали вестник „Комсомольская правда", които искат журналистика, която е независима от политическите интереси и да може да публикува критични материали за властта.

Сред хората, подкрепили създаването на вестника, е и бившият съветски лидер Михаил Горбачов. Той дава част парите си, които получи от Нобеловата награда за мир през 1990 г., за оборудване на редакцията. По-късно Горбачов става и съсобственик на изданието.

През годините журналисти от медията често са били обект на репресии, а през 2006 г. журналистката Анна Политковская е застреляна във входа на жилищната си сграда в Москва. Тя разследва нарушенията на човешките права в Чечения, действията на руските военни и управлението на чеченския лидер Рамзан Кадиров.

През септември 2022 г. руски съд отнема лиценза на изданието, а година по-късно един от основателите му Дмитрий Муратов е включен в руския регистър на т.нар. чуждестранни агенти.

Ето какво пише в публикацията в сайта на медията по повод затварянето ѝ:

Повече от 30 години от нашия споделен живот със страната ни и нейните граждани ще приключат, оставяйки ни без дом, без средства за съществуване и под постоянната заплаха от репресии.

Трите десетилетия, които прекарахме заедно, бяха предимно щастливи. Нашите читатели, нашите приятели, нашите статии и нашите филми ни дадоха смисъл и надежда. Понякога обаче тези години бяха и отчаяно тъжни и горчиви. Именно при сегашния политически режим – не през хаотичните 90-те години – шестима наши колеги бяха убити, защото са изпълнявали професионалните и гражданските си задължения: Игор Домников, Юрий Шчекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталия Естемирова.

Продължихме, докато можехме, но бяхме изгонени от дома си и платформата ни за дарения, която ни позволяваше да получаваме финансова подкрепа от нашите читатели, беше затворена.

Лишени сме от всичките си ресурси. Изцяло...

Това е координирана кампания. Банките, които ни отрязаха, ни казват, че просто следват вътрешни корпоративни правила. Те не ни казват, че правилата, които следват, са определени от ФСБ, службата за държавна сигурност, вградена във всяка организация. Те гледат на страната като на свое лично феодално владение.

От началото на „специалната военна операция" в Украйна и въвеждането на наказателни обвинения за „дискредитиране на руската армия" не можем да докладваме за най-критичните и трагични събития на нашето време. Цензурата се отнася до почти всяка сфера на гражданския живот.

Нашият уебсайт е блокиран, лицензът ни е отнет, печатницата ни е конфискувана. Забранено ни е да издаваме вестника си под каквато и да е форма. Много от нашите колеги са принудени да напуснат страната.

Дмитрий Муратов, нашият издател и носител на Нобелова награда за мир, беше замерен с киселинна боя в лицето. Той почти загуби зрението си. Извършителите бяха освободени.

Авторите ни бяха определени за „чуждестранни агенти".

В Чечня нашата колумнистка Елена Милашина беше отвлечена и пребита почти до смърт.

Олег Ролдугин, един от нашите редактори, беше арестуван и сега е изправен пред съд за събиране на информация.

Офисите ни бяха обискирани, апартаментът на Сергей Соколов, нашия главен редактор, беше претърсен.

В продължение на близо пет години война успявахме да продължим да работим, докато бяхме напълно обкръжени от службите за сигурност.

Сега е свършено. Озовахме се в „зона на смъртта".

Това не е само нашата история; това е историята на държава и общество, които са систематично смазвани. Това е дело на ФСБ, Министерството на правосъдието, Прокуратурата и други, които са узурпирали властта. На практика е установена военна диктатура.

Те твърдят, че защитават конституционния ред. В действителност това е противоконституционен ред. Защото Конституцията е била изнасилвана, измъчвана, запушвана и хвърляна в затвора в продължение на много дълго време – подобно на хиляди граждани на страната, които просто са следвали нейните разпоредби. Хиляди наши граждани са били принудени да напуснат страната, оставяйки домовете си и отправяйки се към неизвестното.

Спрете да се утешавате, като казвате „това не са 30-те години на Сталин" или да твърдите, че репресиите са просто „дигитални" по природа. Това са репресии, спонсорирани от държавата. Именно човешки същества – не цифри – умират в затворническите килии. Точка.

Човешкият живот е загубил смисъла си. Самата дума „Конституция" предизвиква смях - дори у съдиите. Особено у съдиите. Никой не вярва, че това е върховният закон на страната или че президентът се е заклел върху него. Дори държавната пропаганда спря да нарича президента „гарант на Конституцията".

Човешките права и свободи са премахнати в нашата страна и защитата им сега се разглежда като престъпление. Изборите и избраните управляващи органи са ефективно демонтирани. Гражданското общество е смазано. Свободата на съвестта и човешкото достойнство са потъпкани. Личният живот е обърнат наопаки от мръсни ръце.

Не звучи ли днес член 29 от Конституцията, който гласи, че „цензурата е забранена" – като жестока подигравка? Съдебната система е унищожена, заедно с върховенството на закона и самата концепция за справедливост. Притежаването на лични убеждения сега се счита за основателна причина.

Но истинската причина е, когато една държава предаде собствената си Конституция. И това предателство е продължаващо престъпление - такова, което се разиграва точно сега пред очите на целия свят.

Убийството на „Новая газета" е поредното доказателство.

През всичките тези години точно за това писахме - докато можехме. Затова ни убиха.

Благодарим на всички, които ни чуват.

Редакционният екип

П.С. Ще бъде публикуван един последен брой.