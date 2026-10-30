ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха двама, докато крадат гориво от автобус в Д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23834118 www.24chasa.bg

Подготвят 25 автобуса за хуманитарна евакуация от град Олешки

Цветелина Стефанова
1500
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Град Олешки СНИМКА: Екс/ @lubinetzs

25 автобуса със 750 места са подготвени за евакуацията на жители от окупирания от Русия украински град Олешки. Това заяви омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец.

Останалите жители ще могат да напуснат безопасно след сключеното с посредничеството на САЩ шестдневно прекратяване на огъня, пише БТА.

Освен това вече тръгнала и помощ с храна и медицински консумативи, за да се помогне за страдащите жители.

На кадри, излъчени от руския телевизионен канал „Вести", се вижда как Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова се срещат по тъмно.

„Всичко ли е наред?", пита Лантратова на руски език. „Да, бяхме посрещнати топло", отговаря Любинец на украински.

Според телевизията двамата са се срещнали в Олешки.

Руски медии цитираха изказване на Лантратова, че Москва и Киев спазват споразумението за прекратяване на огъня и че 25 автобуса със 750 места са готови да евакуират желаещите да направят това жители.

Според „Известия" колоната с помощи е съпровождана от журналисти от страни като Франция, Италия, Русия, Украйна и САЩ.

Русия и Украйна вчера обявиха, че операциите по разминиране около Олешки са приключили и хуманитарната операция може да започне. Двама души са били убити по време на операцията по разминиране, каза днес Лантратова.

Град Олешки СНИМКА: Екс/ @lubinetzs

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"