Подготвят 25 автобуса за хуманитарна евакуация от град Олешки

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25 автобуса със 750 места са подготвени за евакуацията на жители от окупирания от Русия украински град Олешки. Това заяви омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец.

Останалите жители ще могат да напуснат безопасно след сключеното с посредничеството на САЩ шестдневно прекратяване на огъня, пише БТА.

Освен това вече тръгнала и помощ с храна и медицински консумативи, за да се помогне за страдащите жители.

На кадри, излъчени от руския телевизионен канал „Вести", се вижда как Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова се срещат по тъмно.

„Всичко ли е наред?", пита Лантратова на руски език. „Да, бяхме посрещнати топло", отговаря Любинец на украински.

Според телевизията двамата са се срещнали в Олешки.

Руски медии цитираха изказване на Лантратова, че Москва и Киев спазват споразумението за прекратяване на огъня и че 25 автобуса със 750 места са готови да евакуират желаещите да направят това жители.

Според „Известия" колоната с помощи е съпровождана от журналисти от страни като Франция, Италия, Русия, Украйна и САЩ.

Русия и Украйна вчера обявиха, че операциите по разминиране около Олешки са приключили и хуманитарната операция може да започне. Двама души са били убити по време на операцията по разминиране, каза днес Лантратова.