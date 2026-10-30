Пентагонът е поискал от няколко страни от НАТО да смекчат публичната си реторика срещу Русия

Пентагонът е поискал от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика относно заплахата от Русия. Той е изразил опасения, че някои изявления на европейски лидери и официални представители подкопават сигурността на континента, пише БТА и цитира Ройтерс.

Послания с призив да ограничат публичните си изявления, са Литва, Латвия и Естония.

Искането е отправено от САЩ в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп подновява усилията си за постигане чрез преговори на край на войната в Украйна, която продължава вече пета година. Най-новите дипломатически инициативи съчетават стимули за Русия, включително облекчаване на санкциите, с натиск върху Украйна да прекрати ударите си по руската енергийна инфраструктура.

„Поверителните разговори между съюзници трябва да останат поверителни, затова няма да коментираме тези твърдения", заяви представител на Пентагона в отговор на запитване за коментар.

Сред изявленията, привлекли вниманието на американските представители, са твърдения на европейски лидери, че Русия е притисната до стената и прибягва до все по-отчаяни действия, докато настъплението ѝ в Украйна постепенно губи темпото си, посочи един от представителите.

Началникът на политическото направление в Пентагона Елбридж Колби, ключова фигура в продължаващия преглед на числеността на американските войски в Европа, е бил сред американските представители, предали това послание, твърдят представителите. Ройтерс посочва, че не е успяла да установи кои други представители са участвали в разговорите.

Никой от запознатите с въпроса, сред които трима европейски и един американски представител, не каза, че съветите са били отправени в конфронтационен тон.

Посланията на САЩ отразяват разногласията в НАТО относно начина, по който трябва публично да се говори за заплахата от все по-настъпателната политика на Русия.

Някои западни представители смятат, че акцентирането върху заплахата от Москва може да обслужва интересите на Кремъл, който според тях се стреми да всява страх и да подкопава подкрепата за Украйна.

Други обаче настояват, че европейските правителства трябва да говорят открито за опасностите, за да покажат на своите избиратели, че са необходими жертви и ресурси, за да бъде възпряна Москва. Това е особено важно на фона на признаците, че Русия засилва тайна кампания от саботажни действия на целия континент.

Москва отрича да провежда подобна кампания.

Един от източниците, запознати с въпроса, съобщи пред Ройтерс, че наскоро Колби е казал на представител на балтийска държава, че не бива да се отправят провокации към руснаците.

По думите на представителя Колби е посочил като пример за неподходяща реторика публични изказвания на европейски представители, според които Русия е „притисната в ъгъла като плъх".

Не е ясно кое точно изявление е имал предвид Колби. В края на септември обаче естонският премиер Кристен Михал определи руския президент Владимир Путин като „плъх, притиснат в ъгъла", като предположи, че руският лидер прибягва до саботажни действия в Европа, тъй като Русия затъва все повече във войната в Украйна.

„Ние ви помагаме. Американците са там. Просто не вдигайте много шум. Не привличайте внимание", заяви друг европейски представител, описвайки скорошните поверителни послания на Пентагона.

По време на друга неотдавнашна среща Пентагонът е призовал естонска делегация да подхожда „умерено" в публичните си изявления, съобщи човек, запознат с разговора. Той обаче не уточни дали американските представители са изразили недоволство от конкретно изявление.

Министерствата на отбраната на Литва, Латвия и Естония не отговориха на запитванията за коментар, а НАТО отказа да коментира.

Един от европейските представители заяви, че съветите на Пентагона, макар и отправени в любезен тон, са озадачаващи, тъй като през последните месеци разузнавателните служби на балтийските държави последователно омаловажават вероятността Русия да подложи на изпитание клаузите на НАТО за взаимна отбрана.

Разузнавателните служби на други държави от НАТО обаче публично предупреждават, че Русия може значително да засили саботажните си действия в близко бъдеще.

Посланията на Пентагона към представители на НАТО идват в особено напрегнат момент за сигурността на Европа. Според западни разузнавателни представители Москва наскоро е засилила кампанията си от прикрити нападения срещу държави от НАТО, за които може да отрече, че стои зад тях.

Междувременно американски представители обсъждат възможни бизнес сделки с Русия като част от усилията на администрацията на Тръмп за постигане на мир в Украйна. Тези инициативи предизвикват разнопосочни реакции сред европейските представители, много от които настояват Кремъл да продължи да бъде подложен на икономическа изолация.