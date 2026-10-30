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Най-малко 14 души загинаха при удари с дронове в Етиопия

Ненко Станев
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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Най-малко 14 души, включително деца, са загинали днес при поредица от удари с дронове по лагер за разселени лица в етиопския щат Амхара. Лагерът се намира на около 400 километра от столицата Адис Абеба, съобщиха Франс прес и БТА, позовавайки се на трима очевидци.

Един от тях, представил се като Ясин, разказа за четири последователни удара. По думите му в центъра за разселени лица са били погребани 14 души, а още двама са починали, докато са получавали медицинска помощ. Сред жертвите има бременни жени и деца, уточни той. Мъжът не пожела да посочи фамилията си.

Други двама обитатели на лагера съобщиха съответно за 14 и 15 загинали, сред които няколко деца. Единият заяви, че е участвал в погребенията.

При предишен случай през януари 2022 г. тигрейските бунтовници са обвинили правителствените сили в Етиопия за смъртта на десетки цивилни при въздушен удар по бежански лагер в северната част на страната.

Дрон - снимката е илюстративна

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